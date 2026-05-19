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    • Vuelve Puro Verso a San Nicolás con poetas de Argentina y Uruguay

    El encuentro se realizará en San Nicolás el 29 y 30 de mayo con poetas de todo el país, charlas especializadas y una actividad gratuita abierta al público.

    19 de mayo de 2026 - 19:18
    La Asociación de Escritores Nicoleños (AEN), institución que lleva 17 años promoviendo la labor de los autores locales, anunció la realización de la tercera edición del Ciclo Puro Verso.

    La Asociación de Escritores Nicoleños (AEN), institución que lleva 17 años promoviendo la labor de los autores locales, anunció la realización de la tercera edición del Ciclo Puro Verso.

    Archivo-El Norte

    La Asociación de Escritores Nicoleños (AEN) anunció la tercera edición del ciclo Puro Verso, un encuentro dedicado a la poesía que reunirá a destacados autores de distintas provincias. La propuesta se desarrollará el 29 y 30 de mayo en la ciudad de San Nicolás y ofrecerá lecturas, charlas y un cierre musical con entrada libre.

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    Puro Verso 2026: dos jornadas dedicadas a la poesía

    La nueva edición del ciclo Puro Verso tendrá lugar en dos espacios emblemáticos de la ciudad: el Colegio Médico y el Club Social. La iniciativa es organizada por la Asociación de Escritores Nicoleños, institución que desde hace 17 años impulsa la producción literaria y acompaña el trabajo de autores locales.

    El evento fue declarado de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante en 2024 y busca consolidarse como una propuesta cultural de alcance federal, con la participación de poetas, especialistas y amantes de la literatura de distintas regiones del país.

    Poetas invitados de Argentina y Uruguay

    Para esta tercera edición, la AEN convocó a reconocidas figuras del ámbito poético actual. Entre ellas se destaca Carolina Zamudio, poeta argentina radicada en Uruguay y referente de una importante fundación dedicada a la difusión de la poesía.

    También participarán Vivian Dragna, de la Ciudad de Buenos Aires y una de las organizadoras del prestigioso Festival Borges; Misael Castillo, Diego Suárez, Claudia Tejeda, Ignacio Villanueva y Miriam Cairo, quienes aportarán sus miradas y obras en las distintas mesas y actividades programadas.

    Charla gratuita y cómo inscribirse

    Si bien las actividades centrales del ciclo requieren inscripción previa y el pago de un arancel accesible, la organización anunció una propuesta abierta a toda la comunidad.

    El sábado 30 de mayo a las 18:30, en el Club Social, Carolina Zamudio ofrecerá una charla magistral con entrada libre y gratuita, destinada a escritores, estudiantes y público interesado en la poesía contemporánea.

    Quienes deseen participar de las jornadas completas o asistir a la charla de cierre deben inscribirse enviando un correo electrónico a [email protected].

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