Vuelve Puro Verso a San Nicolás con poetas de Argentina y Uruguay

La Asociación de Escritores Nicoleños (AEN) anunció la tercera edición del ciclo Puro Verso, un encuentro dedicado a la poesía que reunirá a destacados autores de distintas provincias. La propuesta se desarrollará el 29 y 30 de mayo en la ciudad de San Nicolás y ofrecerá lecturas, charlas y un cierre musical con entrada libre.
Puro Verso 2026: dos jornadas dedicadas a la poesía
La nueva edición del ciclo Puro Verso tendrá lugar en dos espacios emblemáticos de la ciudad: el Colegio Médico y el Club Social. La iniciativa es organizada por la Asociación de Escritores Nicoleños, institución que desde hace 17 años impulsa la producción literaria y acompaña el trabajo de autores locales.
El evento fue declarado de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante en 2024 y busca consolidarse como una propuesta cultural de alcance federal, con la participación de poetas, especialistas y amantes de la literatura de distintas regiones del país.
Poetas invitados de Argentina y Uruguay
Para esta tercera edición, la AEN convocó a reconocidas figuras del ámbito poético actual. Entre ellas se destaca Carolina Zamudio, poeta argentina radicada en Uruguay y referente de una importante fundación dedicada a la difusión de la poesía.
También participarán Vivian Dragna, de la Ciudad de Buenos Aires y una de las organizadoras del prestigioso Festival Borges; Misael Castillo, Diego Suárez, Claudia Tejeda, Ignacio Villanueva y Miriam Cairo, quienes aportarán sus miradas y obras en las distintas mesas y actividades programadas.
Charla gratuita y cómo inscribirse
Si bien las actividades centrales del ciclo requieren inscripción previa y el pago de un arancel accesible, la organización anunció una propuesta abierta a toda la comunidad.
El sábado 30 de mayo a las 18:30, en el Club Social, Carolina Zamudio ofrecerá una charla magistral con entrada libre y gratuita, destinada a escritores, estudiantes y público interesado en la poesía contemporánea.
Quienes deseen participar de las jornadas completas o asistir a la charla de cierre deben inscribirse enviando un correo electrónico a [email protected].