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    • San Nicolás: Concejo Deliberante debate aumento del boleto pedido por Vercelli en sesión clave

    El Concejo Deliberante de San Nicolás tratará hoy el aumento del boleto solicitado por Vercelli y otros proyectos de gestión.

    25 de junio de 2026 - 14:30
    La recomposición polinómica presentada por la empresa Vercelli Hnos. (EVHSA) para actualizar la tarifa del transporte público urbano concentrará la atención de la sesión ordinaria que el Concejo Deliberante de San Nicolás lleva adelante este jueves.

    La recomposición polinómica presentada por la empresa Vercelli Hnos. (EVHSA) para actualizar la tarifa del transporte público urbano concentrará la atención de la sesión ordinaria que el Concejo Deliberante de San Nicolás lleva adelante este jueves.

    El Norte

    El Concejo Deliberante de San Nicolás sesiona este jueves desde las 8:30 para analizar la recomposición tarifaria solicitada por la empresa Vercelli Hnos. y definir la actualización del boleto de colectivo. El debate incluye además convenios de obras públicas, condonaciones y nuevos proyectos que ingresan a comisión.

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    La sesión ordinaria del Concejo Deliberante de San Nicolás tendrá como eje central el tratamiento de la recomposición polinómica presentada por la empresa Vercelli Hnos. (EVHSA), que solicita una actualización de la tarifa del transporte público urbano. El expediente cuenta con despacho favorable de comisión y será votado en el recinto.

    De aprobarse la iniciativa, el boleto plano pasaría de $1.795,34 a $1.935, lo que representa un incremento del 7,8%. Desde la empresa sostienen que la actualización es necesaria para sostener los costos operativos del servicio y recomponer los ingresos por kilómetro.

    Obras públicas y convenios con la Provincia

    El orden del día también incluye la ratificación de dos convenios entre la Municipalidad de San Nicolás y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense. Uno está destinado a la puesta en valor de la Plaza Ponce de León y otro a obras de cordón cuneta en el barrio Evita.

    Estos proyectos forman parte del paquete de obras públicas que el cuerpo legislativo deberá validar en la sesión, en un contexto de debate sobre la distribución de recursos y prioridades de infraestructura urbana.

    Nuevas iniciativas y temas en comisión

    Además de los expedientes en tratamiento, la sesión permitirá el ingreso de nuevas propuestas legislativas. Entre ellas se destaca un proyecto de adhesión al cupo laboral travesti-trans, que busca establecer un mínimo del 1% en la administración pública local.

    También ingresará un repudio a la modificación del Régimen de Zona Fría, impulsado a nivel nacional, junto con otros proyectos que comenzarán su análisis en comisión en las próximas semanas.

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