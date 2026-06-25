Hospital San Felipe de San Nicolás: horarios de la central de turnos e información clave sobre internaciones

El Hospital San Felipe comunicó los horarios de atención de su central de turnos y brindó información sobre el trámite que deben realizar los pacientes con internaciones programadas.

El Hospital San Felipe de la ciudad de San Nicolás dio a conocer los horarios de atención de su central de turnos y recordó los pasos que deben cumplir los pacientes con internaciones programadas. La institución remarcó la importancia de respetar el circuito administrativo previo a cirugías para garantizar una atención ordenada y eficiente en el establecimiento.

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El Hospital San Felipe informó que la central de turnos atiende de lunes a viernes de 6:00 a 16:00 y los sábados de 8:00 a 12:00. Estos horarios buscan facilitar el acceso de los pacientes a la solicitud de turnos médicos y la organización de consultas en las distintas especialidades.

Desde la institución sanitaria remarcaron que el sistema de atención se mantiene operativo durante la semana con el objetivo de reducir demoras y optimizar la gestión de turnos presenciales y telefónicos.

El hospital recordó que cuenta con una ventanilla exclusiva para la gestión de internaciones programadas. Todos los pacientes que deban someterse a una cirugía deben pasar obligatoriamente por esa oficina antes de su ingreso.

Allí se realiza la validación administrativa previa a la internación, un paso clave para ordenar el flujo de pacientes y garantizar la correcta preparación del proceso quirúrgico dentro del establecimiento.

Documentación requerida y canales de información

Para completar el trámite de internación programada, los pacientes deben presentarse con DNI y, en caso de poseer cobertura médica, el carnet de la obra social correspondiente.

Desde el Hospital San Felipe indicaron que, ante cualquier duda o consulta adicional, la información oficial también puede consultarse a través de sus redes sociales institucionales, donde se publican novedades y comunicados de interés para la comunidad.