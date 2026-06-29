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    • San Antonio de Areco: charla en Bomberos sobre tenencia responsable y conducta animal

    Bomberos voluntarios de San Antonio de Areco brindaron una capacitación sobre tenencia responsable y destacaron el rol humano en la conducta de los perros.

    29 de junio de 2026 - 10:42
    El instructor del Grupo K9 de Búsqueda y Rescate y bombero voluntario Javier Esnaola encabezó una capacitación abierta destinada a promover la tenencia responsable y prevenir situaciones de riesgo.

    El instructor del Grupo K9 de Búsqueda y Rescate y bombero voluntario Javier Esnaola encabezó una capacitación abierta destinada a promover la tenencia responsable y prevenir situaciones de riesgo.

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    El Grupo K9 de Búsqueda y Rescate de Bomberos Voluntarios de la ciudad de San Antonio de Areco realizó una capacitación abierta centrada en la tenencia responsable de mascotas. La charla, encabezada por el instructor Javier Esnaola, buscó concientizar sobre el rol de las personas en la conducta animal y la prevención de situaciones de riesgo en la convivencia cotidiana.

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    Tenencia responsable: el eje de la capacitación en Bomberos

    La actividad se desarrolló en el cuartel de Bomberos Voluntarios y estuvo orientada a vecinos, cuidadores y personas interesadas en la adopción responsable de animales. El encuentro buscó reforzar la idea de que convivir con un perro implica compromiso, educación y cuidados permanentes, más allá de la alimentación básica.

    Conductas caninas y el rol de la educación humana

    Durante la exposición, Javier Esnaola remarcó que muchas conductas problemáticas en los perros no surgen de manera espontánea, sino que están directamente vinculadas a errores humanos. La falta de límites claros, el desconocimiento y una crianza inadecuada suelen ser factores determinantes en la aparición de comportamientos no deseados.

    Vacunación, cuidados y prevención de riesgos en el hogar

    Otro de los puntos abordados fue la importancia del plan de vacunación antes de exponer a los animales a espacios públicos. También se destacaron las responsabilidades de quien adopta una mascota, incluyendo la alimentación adecuada, la atención veterinaria y la prevención de riesgos tanto para el animal como para terceros en la vía pública y el hogar.

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