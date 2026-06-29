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    • Santilli asumió como jefe de Gabinete y prometió una transición ordenada: gobernadores aliados y funcionarios de Pergamino celebraron la designación

    El nuevo jefe de Gabinete afirmó que todavía no tiene horario pautado para reunirse con Adorni y destacó que el saliente funcionario se defenderá en la Justicia sin fueros. Milei confirmó que el Ministerio del Interior volverá a ser una secretaría dentro de la Jefatura.

    29 de junio de 2026 - 10:43
    La foto del anuncio. Diego Santilli, Javier Milei y Karina Milei&nbsp;

    La foto del anuncio. Diego Santilli, Javier Milei y Karina Milei 

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    Diego Santilli asumió en los hechos este domingo como nuevo jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei y salió a marcar el tono de su gestión desde el primer momento: transición ordenada, diálogo con las provincias y perfil de consenso.

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    El flamante funcionario afirmó que todavía no tiene un horario pautado para reunirse en la Casa Rosada con Manuel Adorni, el funcionario saliente, y subrayó un dato que el Gobierno quiso dejar en claro desde el principio: Adorni se irá sin fueros y se defenderá en la Justicia como un ciudadano común. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre él sigue su curso.

    El Ministerio del Interior vuelve a la órbita de la Jefatura

    Uno de los cambios estructurales que acompañaron la designación de Santilli fue confirmado por el propio Milei pocos minutos después del anuncio: el Ministerio del Interior dejará de existir como cartera autónoma y volverá a ser una secretaría dentro de la Jefatura de Gabinete. La decisión no es menor. Implica que Santilli concentrará en su órbita buena parte del vínculo político con los gobernadores, una de las piezas más sensibles de la gestión en un año electoral.

    Esa reconfiguración también habla del perfil que el Gobierno buscó al elegir a Santilli: alguien con experiencia en la construcción de consensos con los distritos, capaz de sostener el diálogo con mandatarios de distintos signos políticos en una etapa donde la relación Nación-provincias seguirá ocupando un lugar central.

    Gobernadores aliados y el PRO local celebraron la llegada de Santilli

    La designación recibió un rápido respaldo de gobernadores que mantienen una relación de cooperación con la Casa Rosada. Los mensajes llegaron principalmente desde mandatarios del PRO y otros aliados de Milei, que coincidieron en poner el foco en la capacidad de Santilli para sostener el diálogo provincial y alcanzar acuerdos en momentos complejos.

    La celebración también llegó desde Pergamino. El intendente Javier Martínez, la diputada provincial María Paula Bustos y el senador provincial Juan Manuel Rico Zini expresaron su respaldo a la designación a través de la red X, sumando sus voces al coro con entusiasmo sobre el desembarco de Santilli en la Jefatura de Gabinete.

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    Un equilibrista en el cargo más exigente

    Santilli llega a la Jefatura de Gabinete en un momento político delicado: un Gobierno que necesita recuperar la iniciativa tras semanas dominadas por el escándalo Adorni, un Congreso donde la relación con la oposición requiere construcción permanente y un calendario electoral que se acerca. Su experiencia como vicejefe de Gobierno porteño, diputado nacional y ministro del Interior lo ubica como uno de los políticos del espacio con mayor rodaje institucional.

    El vínculo de Santilli con Mauricio Macri, sobre el que también fue consultado, es otro de los elementos que marcarán su gestión. El nuevo jefe de Gabinete proviene del PRO y su llegada al Ejecutivo nacional implica un reequilibrio en la composición del Gobierno que no pasará inadvertido en el mapa de poder interno de La Libertad Avanza.

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