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    • Villa Ramallo: instalan semáforos inteligentes para reforzar la seguridad escolar

    La Municipalidad de Ramallo avanza con “Corredores Seguros” y suma tecnología en zonas escolares clave de Villa Ramallo.

    29 de junio de 2026 - 09:48
    Ramallo avanza con la instalación de dos nuevos semáforos inteligentes en Villa Ramallo, en el marco del programa “Corredores Seguros”.

    Ramallo avanza con la instalación de dos nuevos semáforos inteligentes en Villa Ramallo, en el marco del programa “Corredores Seguros”.

    Ramallo Ciudad

    El Municipio de Ramallo avanza con un nuevo plan de infraestructura vial orientado a fortalecer la seguridad en entornos educativos. En esta oportunidad, se confirmó la instalación de dos semáforos inteligentes en puntos estratégicos de Villa Ramallo, en el marco del programa “Corredores Seguros”, con el objetivo de ordenar el tránsito y proteger a la comunidad escolar.

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    El proyecto forma parte de una política integral que busca reducir riesgos en zonas de alto tránsito peatonal, especialmente en horarios de ingreso y egreso escolar. Los nuevos semáforos inteligentes estarán ubicados en sectores donde se concentran tres instituciones educativas de gran concurrencia.

    Los dispositivos serán colocados en las inmediaciones de la Escuela Primaria Nº 7, la Escuela Técnica Nº 1 y la Escuela Primaria Nº 27. Se trata de un área donde diariamente circulan cientos de estudiantes, docentes, familias y vecinos, lo que genera una alta demanda de ordenamiento vehicular.

    La decisión responde a un pedido sostenido de la comunidad educativa, que venía solicitando medidas concretas para mejorar la seguridad vial en la zona.

    Tecnología aplicada al control del tránsito urbano

    Los semáforos inteligentes incorporan tecnología que permite su operación mediante dispositivos móviles, lo que facilita una gestión más eficiente del tránsito en tiempo real. Esta innovación no solo mejora la fluidez vehicular, sino que también reduce situaciones de riesgo en cruces peatonales.

    Desde el municipio destacaron que este tipo de herramientas representan un avance en la modernización del sistema urbano, combinando infraestructura y tecnología para una mayor seguridad.

    Compromiso municipal con la seguridad escolar

    Con esta inversión, la gestión municipal reafirma su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes en sus traslados diarios hacia los establecimientos educativos. El objetivo es consolidar una ciudad más segura, con especial atención en los entornos escolares.

    “Seguimos invirtiendo en infraestructura y tecnología para construir una ciudad más segura”, señalaron desde el municipio, destacando que estas acciones priorizan el bienestar de toda la comunidad educativa.

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