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    • San Nicolás recibe el Provincial Sub-13 femenino de básquetbol con seis selecciones bonaerenses

    El torneo se jugará entre jueves y domingo en San Nicolás con seis selecciones. El equipo local debuta ante Chivilcoy.

    24 de junio de 2026 - 19:00
    Agustín Molina, entrenador de Sacachispas y de la Selección Sub-13 de San Nicolás.

    Agustín Molina, entrenador de Sacachispas y de la Selección Sub-13 de San Nicolás.

    El Norte

    San Nicolás será sede desde este jueves del Provincial Sub-13 femenino de básquet, que reunirá a seis selecciones bonaerenses. El certamen se extenderá hasta el domingo con intensa actividad en distintas canchas de la ciudad. El combinado local debutará en la primera jornada ante Chivilcoy en el inicio del torneo.

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    La ciudad de San Nicolás se prepara para recibir una nueva edición del Provincial Sub-13 femenino, un torneo que reunirá a seis seleccionados de la provincia de Buenos Aires y que promete cuatro días de intensa competencia deportiva. El certamen se desarrollará entre el jueves y el domingo en diferentes escenarios locales.

    La actividad comenzará el jueves a las 20.00 con dos encuentros simultáneos. En cancha de Somisa, el seleccionado nicoleño enfrentará a Chivilcoy por la Zona Norte, mientras que en el estadio de Belgrano se medirán Tandil y Mar del Plata por la Zona Sur. En esta jornada inaugural, quedarán libres La Plata y Bahía Blanca.

    Fixture completo y sedes del Provincial Sub-13

    El viernes será una jornada clave con doble programación en el estadio “Fortunato Bonelli”. Desde las 9.30 jugarán Bahía Blanca ante Tandil y a las 11.30 se enfrentarán Chivilcoy y La Plata. Por la tarde, el seleccionado de San Nicolás volverá a presentarse frente a La Plata a las 17.00, mientras que Mar del Plata se medirá con Bahía Blanca a las 19.00.

    La fase clasificatoria determinará los cruces del fin de semana, donde los dos mejores de cada zona avanzarán a semifinales. Los partidos decisivos se disputarán el sábado a las 16.00 y 18.00, mientras que previamente se jugará el encuentro por el quinto puesto entre los terceros de cada grupo.

    Plantel de San Nicolás y cierre del torneo

    El seleccionado de San Nicolás está integrado por jugadoras de distintos clubes de la región, conformando un equipo competitivo que buscará ser protagonista ante su gente. El plantel está compuesto por Alma Varela (Automóvil), Ornella Stricker (Don Bosco), Mora Giardini, Malena Martínez, Elena Bruno y Selene Ayala (Los Andes), entre otras.

    También integran el equipo Carola Marchili (Regatas), Pia Mugnaini (Riberas), Calia Bogarín (Riberas), Franchesca Chinellatto (Riberas), Miranda Taglienti, Carola Sauretti y Ambar Casella (Sacachispas), Lola Stroppiana (Somisa). El cuerpo técnico está encabezado por Agustín Molina, entrenador de Sacachispas, junto a Roberta Perazo.

    El torneo culminará el domingo con el partido por el tercer puesto a las 9.30 y la gran final a las 11.30, ambos en instalaciones del club Belgrano, donde se definirá al nuevo campeón provincial Sub-13 femenino.

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