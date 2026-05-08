De Pergamino al éxito nacional: el ADN local detrás de Vectus, una de las mejores empresas de Argentina

Tres jóvenes de Pergamino y la zona lideran hoy Vectus SA, empresa cordobesa de tecnología y ciberseguridad que acaba de ser galardonada entre las 23 Mejores Empresas de Argentina 2025 por Deloitte. Luis María Mozzoni, Francisco Novello y Franco Di Matteo son sus nombres.

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Luis María Mozzoni, hijo de Beto Mozzoni y Olga Ermini, vivió en Pergamino hasta los 18 años. Tras terminar la secundaria, partió hacia Córdoba con el objetivo de convertirse en Ingeniero en Telecomunicaciones. En 2009 ingresó a Vectus, donde desarrolló una carrera ascendente que lo llevó a ocupar la conducción de la compañía. De técnico a líder de proyectos, y de allí a la máxima responsabilidad ejecutiva.

La semilla, sin embargo, se plantó antes. "La base se hizo en Pergamino", suele decir Luis, recordando sus años de pasantía en STC Canal 4, de la mano de Gustavo Castells y Favio Di Santo, donde abrazó la tecnología y las telecomunicaciones. "Lo que aprendí en mi familia y en mi ciudad —valores de trabajo, honestidad y perseverancia— lo aplico todos los días en la gestión de la empresa", cuenta. Su visión estratégica impulsó el crecimiento de Vectus hacia servicios de mayor valor: CISO as a Service, protección de infraestructuras críticas y soluciones llave en mano para industrias y organismos públicos.

Franco Di Matteo: del aula de la UNNOBA a la primera línea de la ciberseguridad industrial

Franco Di Matteo, hijo de Ana Marques y Norberto Di Matteo, es Ingeniero Informático graduado de la UNNOBA. Se incorporó a Vectus en 2022 y hoy lidera uno de los proyectos más complejos de la compañía: la ciberseguridad OT, es decir, la protección de entornos industriales y operativos frente a ataques que apuntan a infraestructuras críticas, una amenaza que crece sostenidamente a nivel global.

La historia de su incorporación tiene un detalle que vale la pena contar. Franco mandó su CV por mail sin conocer a nadie en la empresa. Cuando Luis lo abrió y vio que era graduado de la UNNOBA, consultó a su madre —docente— y resultó que Franco había sido alumno suyo. "Pasó todo el proceso de selección sin saber nada de esto. El día que le hice la oferta laboral, le conté la anécdota y no lo podía creer: ni que yo fuera de Pergamino ni que mi vieja haya sido su profesora", recuerda Luis. Hoy Franco lidera el proyecto de ciberseguridad OT para EPEC, uno de los más complejos y de mayor envergadura del mercado argentino.

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Francisco Novello: el COO que llegó después de meses de café y paciencia

Francisco Novello, hijo de Roberto Novello y Graciela Delia, es oriundo de Capitán Sarmiento pero radicado hace años en Pergamino. Licenciado en Sistemas por la UNNOBA, ocupa el rol de COO —Chief Operating Officer— y es quien traduce la visión estratégica de la empresa en operaciones concretas. Coordina los equipos que integran tecnologías y servicios profesionales en los cuatro verticales de negocio de Vectus: telecomunicaciones para infraestructuras críticas, redes de datos corporativas, ciberseguridad IT y ciberseguridad OT, para clientes en todo el país y la región.

Su llegada tampoco fue sencilla. Franco Di Matteo, con quien Francisco había trabajado durante años en Rizobacter, lo había mencionado en varias conversaciones con Luis como un perfil interesante. Durante meses, Luis aprovechaba sus viajes a Pergamino para tomar un café con Francisco, pero las condiciones internas de la empresa no permitían avanzar con una oferta. Cuando finalmente pudo hacerla, tuvieron que esperar cinco meses más hasta poder efectivizarla. "Un gran cambio para él, un desafío para nosotros, que hoy muestra los resultados", dice Luis.

25 años de Vectus: del cable al código

Fundada en 2001 en Córdoba, Vectus comenzó ofreciendo servicios profesionales en redes de telecomunicaciones. Con el tiempo incorporó la ciberseguridad como pilar estratégico, acompañando la digitalización acelerada de empresas, gobiernos e industrias y los nuevos riesgos que esa transformación trajo consigo. Hoy brinda soluciones integrales a corporaciones, organismos nacionales y provinciales, y tiene presencia en Chile con atención a demandas regionales.

"Vectus vende conocimiento. Por eso invertimos fuertemente en capacitar a nuestro equipo y en estar a la vanguardia tecnológica", explica Mozzoni. Esa cultura organizacional centrada en el desarrollo del talento fue uno de los aspectos especialmente valorados en la evaluación de Deloitte.

Equipo Vectus Equipo Vectus LAOPINION

Un orgullo pergaminense

El reconocimiento de Mejores Empresas de Argentina no solo valida el modelo de Vectus. También pone en valor el talento que surge de Pergamino y la zona: tres profesionales formados en instituciones locales ocupan posiciones de liderazgo en una empresa que compite a nivel nacional e internacional en uno de los sectores más exigentes y estratégicos de la economía digital.

"Es una enorme satisfacción que tres pergaminenses estemos contribuyendo al crecimiento de Vectus y, a través de ella, a la transformación digital segura de muchas organizaciones", coinciden los tres.