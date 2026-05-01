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    • Maquilladoras de San Nicolás brillaron en la fiesta de la hija de Di María en Rosario

    Val Bolten y Catu Arroyo ambas de San Nicolás fueron parte del cumpleaños de Mía Di María con un stand de maquillaje neón, glitter y personalización en vivo.

    1 de mayo de 2026 - 18:30
    Dos maquilladoras de San Nicolás trabajaron en el cumpleaños número 13 de Mía, la hija de Ángel Di María, en un evento que reunió a familiares y figuras del fútbol argentino.

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    El Norte
    Dos maquilladoras de San Nicolás trabajaron en el cumpleaños número 13 de Mía, la hija de Ángel Di María, en un evento que reunió a familiares y figuras del fútbol argentino.

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    Dos maquilladoras de la ciudad de San Nicolás formaron parte de un evento exclusivo en Rosario al trabajar en el cumpleaños número 13 de Mía, la hija de Ángel Di María. Val Bolten y Catalina Arroyo llevaron su propuesta artística a una celebración que reunió a figuras del fútbol argentino y familiares cercanos.

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    Maquillaje neón y arte en vivo en una fiesta top

    El evento se destacó por su estética disco con detalles neón y propuestas innovadoras. En ese contexto, el equipo encabezado por Val Bolten montó un stand de maquillaje y personalización en vivo, donde intervinieron a los invitados con diseños únicos.

    El grupo estuvo integrado por ocho artistas, entre ellas Catalina Arroyo y Ayelén Gómez, quien lleva cinco años trabajando junto a Bolten. Además del maquillaje con glitter y efectos neón, también realizaron grafitis sobre remeras personalizadas utilizando aerosoles en el momento.

    El contacto con la familia Di María se dio a través de una organizadora de eventos de Rosario que seguía el trabajo del equipo en redes sociales y decidió convocarlas para esta celebración.

    Presencia de figuras del fútbol y vínculos familiares

    La fiesta reunió a personalidades cercanas al entorno de Ángel Di María. Uno de los momentos destacados fue la llegada de Leandro Paredes junto a su familia, lo que generó una fuerte emoción en la cumpleañera.

    El encuentro volvió a reflejar el estrecho vínculo entre ambos futbolistas, quienes compartieron años en la Selección argentina y en clubes europeos. Esa relación también se mantiene entre sus familias, consolidando un lazo que trasciende lo deportivo.

    Desde el equipo de maquillaje destacaron el desafío que implicó trabajar en un evento de estas características, con figuras reconocidas y una alta expectativa en cada detalle.

    Trayectoria y proyección de artistas nicoleñas

    Val Bolten cuenta con casi 15 años de experiencia en el rubro de eventos en San Nicolás. Según relató, sus comienzos no fueron sencillos debido a la falta de espacios de formación en maquillaje infantil en la ciudad.

    Con el tiempo, logró capacitarse con referentes del sector y actualmente continúa perfeccionándose a nivel internacional en técnicas de face painting. Esa formación constante le permitió consolidar un equipo profesional que hoy participa en eventos de gran nivel.

    De cara al futuro, el grupo busca seguir creciendo y sumando experiencias. Incluso, no descartan formar parte de nuevas celebraciones vinculadas al mundo del fútbol, tras el impacto positivo que generó su trabajo en Rosario.

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