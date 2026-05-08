A un camionero lo distrajo una mujer pidiéndole agua y le hurtaron el teléfono celular

El camionero se distrajo buscando el agua para convidarle a la mujer y le sustrajeron las pertenencias que tenía en el habitáculo.

Un transportista santafesino denunció haber sido víctima de un hurto mientras permanecía estacionado con su camión en la intersección de la Ruta Nacional 188 y la Ruta 8, en inmediaciones del Cruce de Caminos.

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El hombre sospecha que una mujer que se acercó a pedirle agua habría aprovechado un descuido para sustraerle el teléfono celular, documentación y dinero en efectivo.

La denuncia fue radicada este jueves por la tarde ante personal policial. El camionero, un hombre de 47 años oriundo de la localidad santafesina de Santa Teresa, relató que el episodio ocurrió durante la madrugada del martes alrededor de las 2:00.

Según manifestó ante los investigadores, se encontraba a bordo de un camión Iveco blanco estacionado en la zona cuando se acercó una pareja. En ese contexto, una mujer le pidió agua y permanecieron unos instantes junto al vehículo antes de retirarse.

Siempre de acuerdo a la exposición realizada por la víctima, luego del encuentro descendió del transporte por unos minutos y, al regresar a la cabina, descubrió el faltante de distintas pertenencias.

Entre los elementos sustraídos denunció un teléfono celular Redmi 11 de color negro con funda transparente, una tarjeta de débito del Banco Macro, la licencia de conducir, el Documento Nacional de Identidad y alrededor de 60 mil pesos en efectivo.

El transportista indicó que no advirtió daños en el vehículo ni sufrió amenazas o agresiones durante el episodio. A partir de su relato, los investigadores orientaron las sospechas hacia la mujer que se había aproximado al camión momentos antes del faltante.

La causa fue caratulada como “Hurto” y quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1 del Departamento Judicial Pergamino.

Los investigadores intentan determinar si existen cámaras de seguridad o registros en la zona que permitan identificar a la pareja señalada por el denunciante y reconstruir los movimientos realizados durante la madrugada en el sector de las rutas nacionales.