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    • La chupa nafta: aprehendieron a una mujer que extraía combustible de motos estacionadas

    A una joven la aprehendieron por extraer nafta y colocarla en un envase vacío de material tetrabrick.

    8 de mayo de 2026 - 20:58
    La chupa nafta fue aprehendida por la Policía del Comando de Patrulla y enfrenta un proceso judicial por el delito de intento de hurto.

    La chupa nafta fue aprehendida por la Policía del Comando de Patrulla y enfrenta un proceso judicial por el delito de intento de hurto.

    LA OPINION

    Una joven de 27 años fue aprehendida este jueves por la tarde acusada de sustraer combustible de motocicletas estacionadas frente a un comercio mayorista de Pergamino.

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    El episodio ocurrió en inmediaciones de Avenida de Mayo y Florencio Sánchez y fue advertido por un empleado del local “La Leyenda”, que funciona en las inmediaciones.

    El procedimiento se inició alrededor de las 15:30, luego de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertó sobre la presencia de una mujer manipulando motos estacionadas en el exterior del mayorista “La Leyenda”.

    Al arribar al lugar, efectivos policiales del Comando de Patrulla se entrevistaron con un empleado de 29 años, quien relató que la sospechosa habría extraído combustible de uno de los rodados y lo colocaba en un envase tipo caja de leche.

    A partir de la descripción aportada por el testigo, los uniformados identificaron y aprehendieron a una joven de 27 años en las inmediaciones.

    Durante el procedimiento secuestraron el recipiente, un envase vacío de material tetrabrick, utilizado presuntamente para almacenar el combustible sustraído.

    Fuentes policiales indicaron que en el lugar existen cámaras de seguridad, material que será incorporado a la investigación para determinar con precisión la mecánica del hecho y establecer si hubo otros vehículos afectados.

    La causa fue caratulada como “Hurto” y tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1 del Departamento Judicial Pergamino. Por disposición judicial, la joven recuperó la libertad pocas horas después de cumplimentarse las actuaciones de rigor en la Comisaría Primera.

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