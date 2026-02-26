San Nicolás: Punto Clima en Expoagro, las variables climáticas que el agro deberá seguir de cerca en 2026

Tras años de sequías, inundaciones y temperaturas extremas, la pregunta que sobrevuela el sector productivo es qué esperar del clima en las próximas campañas. El meteorólogo Leonardo De Benedictis evalúa el escenario que se abre este año.

Luego de campañas marcadas por sequías, inundaciones y eventos extremos, el sector agropecuario vuelve a poner el foco en las proyecciones climáticas. En la ciudad de San Nicolás , Expoagro 2026, la jornada Punto Clima buscará brindar certezas sobre el escenario meteorológico y las variables clave que condicionarán la próxima campaña agrícola.

Abril Demasi, la joven de San Nicolás elegida para un programa aeroespacial en Estados Unidos

Las últimas campañas agrícolas estuvieron atravesadas por una fuerte variabilidad climática, con ciclos de sequías alternados con lluvias intensas e inundaciones, especialmente en la zona núcleo y regiones del NEA. Este contexto obligó a los productores a replantear estrategias productivas frente a escenarios cada vez más cambiantes.

En ese marco, la Jornada Punto Clima se consolidó como uno de los espacios más esperados dentro de Expoagro, ya que ofrece análisis agroclimáticos y proyecciones que permiten anticipar decisiones clave para el negocio agropecuario.

Bajo el título “Tendencias climáticas 2026: ¿cómo será el clima luego de tantos años extremos?”, el encuentro será encabezado por el meteorólogo Leonardo De Benedictis y moderado por la periodista Brenda Quattrini. La actividad se realizará el jueves 12 de marzo a las 15 en el Anfiteatro AngenINTA del predio ferial y autódromo de San Nicolás, con acceso abierto al público.

¿Se corta el ciclo de sequías y eventos extremos?

Una de las principales incógnitas que atraviesa al sector productivo es si la alternancia entre períodos secos y lluvias intensas continuará durante la campaña 2026/27 o si comenzará una etapa de mayor estabilidad climática.

Según explicó De Benedictis, el análisis apunta a determinar si el actual ciclo climático se interrumpe y, en ese caso, hacia qué escenario evolucionaría: uno más húmedo, más seco o dentro de parámetros promedio. También se buscará identificar cuáles serán los meses críticos para el desarrollo de los cultivos.

El especialista señaló que las tendencias recientes mantienen señales de variabilidad. Tras un enero con escasas precipitaciones en la zona núcleo, las lluvias de febrero llevaron alivio parcial, aunque no evitaron pérdidas en soja y maíz debido a la falta de humedad en etapas clave. Además, las precipitaciones abundantes posteriores complicaron las labores agrícolas en distintas regiones.

Información climática para anticipar decisiones productivas

Desde el enfoque técnico, la meteorología se volvió una herramienta estratégica para la planificación agropecuaria. Contar con proyecciones permite definir esquemas de siembra, ajustar fechas de cosecha y adoptar planteos productivos más defensivos u ofensivos según el escenario esperado.

Durante la jornada se analizarán variables centrales como régimen de lluvias, riesgo de heladas, temperaturas extremas, vientos y balance hídrico, factores que inciden directamente en la rentabilidad de cada campaña.

De Benedictis destacó que el objetivo es brindar información que permita anticiparse a escenarios favorables o adversos. En un contexto donde el clima puede definir el éxito o fracaso productivo, el acceso a datos y tendencias se vuelve una herramienta clave para reducir la incertidumbre y mejorar la toma de decisiones en el agro.