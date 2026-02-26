jueves 26 de febrero de 2026
    Baradero: Sanzio abrirá las Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante el próximo miércoles 4 de marzo

    El intendente de Baradero inaugurará el período legislativo 2026 con mensaje ante concejales y vecinos. Se esperan anuncios de gestión y definiciones políticas.

    26 de febrero de 2026 - 16:30
    Este año, el 4 de marzo, el Intendente Municipal Esteban Sanzio dejará inaugurado el año legislativo. El acto se desarrollará en el salón de la democracia a las 10 de la mañana, del próximo miércoles.

    Este año, el 4 de marzo, el Intendente Municipal Esteban Sanzio dejará inaugurado el año legislativo. El acto se desarrollará en el salón de la democracia a las 10 de la mañana, del próximo miércoles.

    El próximo miércoles 4 de marzo quedará formalmente inaugurado el período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, en un acto encabezado por el intendente de la ciudad de Baradero, Esteban Sanzio. La apertura marcará el inicio del año legislativo local y genera expectativa por los anuncios que el jefe comunal realizará de cara a 2026.

    Inicio del año legislativo con el discurso del intendente

    La ceremonia oficial se llevará a cabo a las 10 de la mañana en el Salón de la Democracia, donde el intendente brindará su tradicional discurso de apertura ante concejales, funcionarios municipales, representantes institucionales y vecinos.

    Como ocurre cada año, el mensaje del jefe comunal funcionará como una hoja de ruta política y administrativa, ya que allí se espera que repase los principales logros de la gestión durante el último período y detalle los ejes estratégicos que orientarán las políticas públicas durante 2026.

    Además, el discurso suele incluir anuncios vinculados a obras públicas, servicios, desarrollo urbano y programas sociales, por lo que distintos sectores políticos y sociales siguen con atención la convocatoria.

    Expectativa por los anuncios y definiciones para 2026

    La apertura de sesiones adquiere especial relevancia en el escenario local debido al contexto económico y social actual, que obliga a los municipios a redefinir prioridades y optimizar recursos.

    En este marco, existe expectativa respecto a posibles anuncios relacionados con infraestructura, inversiones municipales, mejoras en servicios públicos y proyectos que requieran tratamiento legislativo durante el año.

    También se aguardan definiciones políticas que marquen el rumbo de la gestión y anticipen los principales debates que atravesarán el Concejo Deliberante en los próximos meses.

    El Concejo Deliberante sesionará por la tarde

    Tras el acto inaugural, el Concejo Deliberante retomará su actividad legislativa el mismo miércoles, cuando a las 19 horas se desarrolle la sesión ordinaria correspondiente para tratar los temas incluidos en el orden del día.

    De esta manera, quedará formalmente en marcha la agenda legislativa del año, que incluirá el análisis de proyectos enviados por el Departamento Ejecutivo, iniciativas de los distintos bloques políticos y propuestas surgidas de demandas vecinales.

    El inicio de las sesiones marca así un nuevo ciclo institucional en el ámbito local, donde oficialismo y oposición comenzarán a debatir las políticas públicas que impactarán directamente en la vida cotidiana de la comunidad durante el 2026.

