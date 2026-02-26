Terminal de Ómnibus de San Pedro habilita trámites de Tarjeta SUBE y Boleto Estudiantil

La Terminal de Ómnibus de San Pedro informó que ya se encuentra disponible el servicio de atención para la Tarjeta SUBE, destinado a la activación de tarjetas y la gestión del Boleto Estudiantil. iProUP

La Terminal de Ómnibus de San Pedro abrió un nuevo servicio de atención al público para trámites relacionados con la Tarjeta SUBE, enfocándose en la activación de tarjetas y la gestión del Boleto Estudiantil. La medida busca facilitar el acceso al transporte público a estudiantes ante el inicio del ciclo lectivo 2026.

Atención de trámites SUBE en doble turno El servicio funciona de lunes a viernes en doble turno: de 08:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Los usuarios podrán recibir asistencia directa para resolver consultas, activar sus tarjetas y presentar la documentación necesaria para la gestión del Boleto Estudiantil.

Documentación necesaria para el trámite Los interesados deberán presentar DNI del estudiante, Tarjeta SUBE y constancia de alumno regular actualizada. Desde la administración de la terminal aclararon que este trámite es exclusivo para la activación de tarjetas y gestión del Boleto Estudiantil, no realizándose recargas de saldo en la sede.

Beneficios y fechas clave para estudiantes El servicio estará disponible hasta el inicio del ciclo lectivo, previsto para el 2 de marzo de 2026, permitiendo que los estudiantes cuenten con su Boleto Estudiantil activo desde el primer día de clases. La medida forma parte de un plan municipal para garantizar mayor accesibilidad al transporte público y fomentar la asistencia escolar.

