San Nicolás: Passaglia lanzan canal de YouTube para mostrar el detrás de escena de la gestión

Los hermanos Santiago y Manuel Passaglia dieron un nuevo paso en su estrategia digital al lanzar su canal de YouTube , una plataforma donde buscarán profundizar el vínculo con los vecinos mostrando contenidos sobre su gestión en San Nicolás , incluyendo recorridas, entrevistas y aspectos menos visibles del trabajo cotidiano.

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, y el diputado provincial Manuel Passaglia anunciaron la creación de su canal de YouTube como una extensión de su presencia en redes sociales. La iniciativa surge tras la fuerte repercusión alcanzada con su cuenta de TikTok “Hermanos Passaglia”.

Según explicaron, el nuevo espacio permitirá desarrollar contenidos más extensos y variados, incorporando formatos que no se adaptan a plataformas más dinámicas. “Queremos abrir una puerta más para estar cerca de ustedes y compartir nuestro trabajo”, expresaron en la presentación.

Uno de los principales objetivos del canal será mostrar lo que definieron como el “lado B” de la gestión, es decir, el detrás de escena de las decisiones políticas y administrativas en la ciudad.

“Hace tiempo queremos mostrarles un poquito más de lo que hacemos y también la cocina de la gestión”, señalaron. En ese sentido, buscarán reflejar cómo se construyen los proyectos y las transformaciones que llevan adelante en San Nicolás.

Contenido con información, cercanía y un toque de humor

Los hermanos Passaglia ya cuentan con experiencia en la producción de contenido digital, especialmente en TikTok, donde lograron una importante llegada combinando información con un tono cercano y, en ocasiones, humorístico.

Esa misma impronta será trasladada a YouTube, con videos que incluirán recorridas, entrevistas a especialistas y registros del día a día en la gestión. “Todo lo que no entre en otros formatos va a estar acá”, destacaron, reafirmando su apuesta por diversificar la comunicación política a través de plataformas digitales.