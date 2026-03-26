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    • San Nicolás: Passaglia lanzan canal de YouTube para mostrar el detrás de escena de la gestión

    Santiago y Manuel Passaglia presentaron su canal de YouTube, donde compartirán recorridas, ideas y el “lado B” de la gestión en San Nicolás.

    26 de marzo de 2026 - 08:51
    Santiago y Manuel Passaglia sumaron una nueva plataforma digital para mostrar el “lado B” de la gestión en San Nicolás.

    Santiago y Manuel Passaglia sumaron una nueva plataforma digital para mostrar el “lado B” de la gestión en San Nicolás.

    Opinando San Nicolás

    Los hermanos Santiago y Manuel Passaglia dieron un nuevo paso en su estrategia digital al lanzar su canal de YouTube, una plataforma donde buscarán profundizar el vínculo con los vecinos mostrando contenidos sobre su gestión en San Nicolás, incluyendo recorridas, entrevistas y aspectos menos visibles del trabajo cotidiano.

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    Una nueva apuesta digital para acercarse a los vecinos

    El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, y el diputado provincial Manuel Passaglia anunciaron la creación de su canal de YouTube como una extensión de su presencia en redes sociales. La iniciativa surge tras la fuerte repercusión alcanzada con su cuenta de TikTok “Hermanos Passaglia”.

    Según explicaron, el nuevo espacio permitirá desarrollar contenidos más extensos y variados, incorporando formatos que no se adaptan a plataformas más dinámicas. “Queremos abrir una puerta más para estar cerca de ustedes y compartir nuestro trabajo”, expresaron en la presentación.

    El “lado B” de la gestión, eje central del contenido

    Uno de los principales objetivos del canal será mostrar lo que definieron como el “lado B” de la gestión, es decir, el detrás de escena de las decisiones políticas y administrativas en la ciudad.

    “Hace tiempo queremos mostrarles un poquito más de lo que hacemos y también la cocina de la gestión”, señalaron. En ese sentido, buscarán reflejar cómo se construyen los proyectos y las transformaciones que llevan adelante en San Nicolás.

    Contenido con información, cercanía y un toque de humor

    Los hermanos Passaglia ya cuentan con experiencia en la producción de contenido digital, especialmente en TikTok, donde lograron una importante llegada combinando información con un tono cercano y, en ocasiones, humorístico.

    Esa misma impronta será trasladada a YouTube, con videos que incluirán recorridas, entrevistas a especialistas y registros del día a día en la gestión. “Todo lo que no entre en otros formatos va a estar acá”, destacaron, reafirmando su apuesta por diversificar la comunicación política a través de plataformas digitales.

    Embed - Opinando San Nicolas on Instagram: " LOS PASSAGLIA DESEMBARCAN EN YOUTUBE Los hermanos Santiago y Manuel Passaglia dieron un nuevo paso en su estrategia digital y presentaron su propio canal de YouTube, donde prometen compartir contenido vinculado a su actividad política y cotidiana. La iniciativa surge luego del alcance logrado con su perfil en TikTok, donde vienen publicando videos con tono informal. El espacio estará orientado a mostrar recorridas, entrevistas, ideas y momentos del día a día, con un formato más amplio que el de otras redes sociales. Según explicaron, la intención es sumar contenido que no encaja en plataformas más breves. “Bienvenidos al canal de los hermanos Pasaglia. Queremos abrir una puerta más para estar cerca de ustedes y compartir nuestro trabajo, lo que hacemos y nuestro día a día. El porqué de las decisiones que tomamos, ideas, recorridas, entrevistas que le hacemos a distintos especialistas. Todo lo que no entre en otros formatos va a estar acá”. El intendente de San Nicolás y el actual diputado provincial vienen consolidando una presencia activa en redes, donde combinan información con un enfoque más distendido, lo que les permitió ampliar su llegada, especialmente en TikTok. En esta nueva etapa, también adelantaron que buscarán profundizar en aspectos menos visibles de la gestión municipal, mostrando lo que definieron como “la cocina” del trabajo diario. “Hace tiempo queremos mostrarles un poquito más de lo que hacemos de nuestro día a día y también del lado B que es importante porque es la cocina, de la gestión de de la ciudad y de la transformación que llevamos en San Nicolás. Les vamos a mostrar con hechos desde el lugar donde pasan las cosas que hay otra forma de hacer política, con hechos de verdad”. El lanzamiento fue acompañado por un video con tono humorístico, en el que ambos interactúan de manera relajada, manteniendo el estilo que ya los caracteriza en redes sociales."
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