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    • Emotivo homenaje en Villa Ramallo a la víctima de un siniestro vial

    En Villa Ramallo familiares y vecinos recordaron a Armando Fiore en el lugar del siniestro vial ocurrido en diciembre pasado sobre avenida Bonfiglio.

    22 de mayo de 2026 - 15:41
    Familiares, amigos y vecinos de Armando Fiore realizaron un homenaje en Villa Ramallo al pintar una Estrella Amarilla en el lugar donde el hombre sufrió el accidente de tránsito que terminó provocando su fallecimiento.

    Familiares, amigos y vecinos de Armando Fiore realizaron un homenaje en Villa Ramallo al pintar una Estrella Amarilla en el lugar donde el hombre sufrió el accidente de tránsito que terminó provocando su fallecimiento.

    Ramallo Ciudad

    Familiares, amigos y vecinos de Armando Fiore realizaron un emotivo homenaje en Villa Ramallo al pintar una Estrella Amarilla en el sitio donde el ciclista sufrió el accidente de tránsito que días después provocó su fallecimiento. La actividad se desarrolló sobre avenida Bonfiglio, cerca de la intersección con calle Rivadavia.

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    El homenaje a Armando Fiore en Villa Ramallo

    La intervención fue impulsada por allegados de Fiore, quien tenía 66 años y había resultado gravemente herido tras ser impactado por una motocicleta el pasado 16 de diciembre. La Estrella Amarilla quedó plasmada sobre el pavimento como símbolo de memoria y pedido de mayor conciencia vial.

    El homenaje reunió a familiares, amigos y vecinos de la comunidad, quienes acompañaron el recuerdo de la víctima y renovaron el pedido de responsabilidad al conducir.

    Cómo fue el accidente de tránsito en avenida Bonfiglio

    Según se informó en la investigación, Armando Fiore circulaba en bicicleta cuando fue embestido por una motocicleta. Como consecuencia del impacto, sufrió múltiples fracturas y heridas de gravedad.

    Tras el siniestro, Bomberos Voluntarios de Villa Ramallo asistieron al hombre y lo trasladaron inicialmente al hospital Gomendio. Posteriormente fue derivado a la Clínica UOM de San Nicolás, donde permaneció internado en terapia intensiva durante dos semanas.

    Finalmente, Fiore falleció el 30 de diciembre debido a las complicaciones derivadas de las lesiones sufridas.

    Qué representan las Estrellas Amarillas

    Las Estrellas Amarillas forman parte de una campaña de concientización vial que busca recordar a las víctimas fatales de accidentes de tránsito y generar reflexión en la sociedad sobre la importancia de respetar las normas de circulación.

    En este caso, la señal pintada sobre avenida Bonfiglio mantiene viva la memoria de Armando Fiore y se suma a otros espacios de homenaje impulsados en distintos puntos del país para promover una conducción responsable.

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