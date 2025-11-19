San Nicolás: Nueva edición de la Academia Siguiente Nivel, más jóvenes se formaron en videojuegos 3D

San Nicolás completó una nueva edición de la Academia Siguiente Nivel, el innovador programa municipal de formación en desarrollo de videojuegos 3D que ya capacitó a más de 160 estudiantes. Zona Norte

La Academia Siguiente Nivel cerró una nueva edición del curso de desarrollo de videojuegos en 3D, dirigido a estudiantes que ya habían completado la primera etapa en 2D. Más de 40 jóvenes nicoleños participaron de esta capacitación gratuita que impulsa la formación tecnológica en San Nicolás y fortalece oportunidades de futuro.

Formación tecnológica gratuita para jóvenes nicoleños El curso, que se dictó en la Escuela AMAF, tuvo una duración de 13 clases y permitió a los alumnos trabajar con el carro tecnológico provisto por la Municipalidad a través del programa “Click al Futuro”. La propuesta continúa ampliando el acceso a herramientas digitales avanzadas para estudiantes desde los 14 años en adelante.

Videojuegos 3D inspirados en San Nicolás Durante la capacitación, los participantes desarrollaron desde cero un videojuego 3D creado por Revolución Digital, basado en escenarios de la ciudad. Los contenidos incluyeron introducción al entorno 3D en Godot, creación de mundos y objetos, diseño del personaje principal, físicas, colisiones, cámaras, controles, menús y programación de enemigos.

San Nicolás, referente en educación tecnológica Con esta nueva edición, ya son más de 160 alumnos quienes pasaron por los niveles 1 y 2 de la Academia Siguiente Nivel. El proyecto se consolida como una iniciativa pionera en Argentina, que combina creatividad, formación digital y oportunidades laborales futuras mediante la enseñanza gratuita del desarrollo de videojuegos.

