viernes 06 de febrero de 2026
    San Nicolás: Murió Leandro Gorgone tras ser atropellado por un camión en la Ruta 15 de Uruguay

    El joven oriundo de San Nicolás, falleció en el departamento de Rocha luego de ser embestido por un camión. Era buscado por su familia desde el día anterior.

    6 de febrero de 2026 - 15:18
    El joven, oriundo de San Nicolás, falleció este jueves por la mañana luego de ser embestido por un camión en el departamento de Rocha.

    El joven, oriundo de San Nicolás, falleció este jueves por la mañana luego de ser embestido por un camión en el departamento de Rocha.

    Opinando San Nicolás

    Leandro Gorgone, un hombre de 34 años oriundo de San Nicolás, murió este jueves por la mañana tras ser atropellado por un camión en la Ruta 15, en el departamento de Rocha, de Uruguay. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 8 y es investigado por las autoridades locales.

    El incidente ocurrió el 5 de enero de 2023, en plena temporada de verano, de regreso de la Costa argentina.

    Volvían de la Costa, esperaron 10 horas la grúa y la Justicia ordenó una millonaria indemnización

    Accidente fatal en la Ruta 15 de Rocha

    El siniestro se produjo cerca del cruce de la Ruta 15 con la Ruta 10, cuando, por causas que aún se intentan establecer, un camión barométrica embistió al peatón. A raíz del impacto, Gorgone sufrió politraumatismos de extrema gravedad. Personal de emergencia acudió rápidamente al lugar y lo trasladó a un centro asistencial, donde falleció minutos después.

    Investigación y testimonio de testigos

    De acuerdo a una versión preliminar aportada por testigos, el peatón se habría arrojado a la ruta al momento en que el camión circulaba por la zona. Esa hipótesis es una de las líneas de investigación que analizan las autoridades. El conductor del vehículo, un hombre de 29 años, fue sometido a una espirometría que arrojó resultado negativo.

    El pedido de búsqueda y el pasado en San Nicolás

    Leandro Gorgone había sido reportado como desaparecido por su familia el día anterior al accidente, advirtiendo que podría encontrarse desorientado o en estado de shock. Si bien residía actualmente en Rocha, familiares recordaron antecedentes previos en San Nicolás, donde en 2024 había atravesado situaciones similares que motivaron reiterados pedidos de búsqueda.

