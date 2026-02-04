miércoles 04 de febrero de 2026
    • San Nicolás avanza con la construcción de la Avenida del Río

    El proyecto conectará en San Nicolás la Costanera Alta con el Parque del Acuerdo, mejorando tránsito, movilidad y ofreciendo un paseo urbano frente al Paraná.

    4 de febrero de 2026 - 16:00
    El Municipio de San Nicolás avanza en un nuevo proyecto estratégico de infraestructura para la ciudad: la creación de la Avenida del Río, un nuevo trayecto que unirá la Costanera Alta y el Paseo Costanero.

    El Informante

    El Informante

    El Municipio de San Nicolás continúa con su plan de desarrollo urbano y movilidad con la puesta en marcha de la Avenida del Río, un proyecto que no solo mejorará el tránsito sino que también pondrá en valor el frente ribereño de la ciudad, consolidando un espacio público de calidad para vecinos y turistas.

    

    
    

    

    Extensión de la Costanera y conexión estratégica

    La Avenida del Río unirá la Costanera Alta y el Paseo Costanero con las calles Aguiar y Colón, extendiéndose hasta el Parque del Acuerdo y atravesando el predio del actual Cuartel San Nicolás. Esto permitirá ampliar la Costanera a más de 30 kilómetros, consolidando uno de los frentes ribereños más largos y accesibles de la región.

    Movilidad y circulación optimizada

    El nuevo corredor generará alternativas de tránsito de norte a sur y de sur a norte, descomprimiendo las calles céntricas. A partir del sábado 7 de febrero se habilitará la doble mano de circulación en Aguiar y Colón, eliminando el estacionamiento para priorizar la fluidez vehicular y garantizar la seguridad vial.

    Paseo urbano integrado al paisaje ribereño

    Más allá de la funcionalidad, el proyecto contempla un paseo urbano integrado al entorno del Arroyo Yaguarón, con vistas abiertas a las islas y al Río Paraná. Esta intervención busca promover el uso del espacio público, fomentando actividades recreativas y consolidando el vínculo entre la ciudad y su entorno natural.

    La creación de la Avenida del Río forma parte de un plan integral de desarrollo urbano que combina planificación, infraestructura y calidad de vida. Se trata de un proyecto que proyecta a San Nicolás hacia el futuro, posicionando a la ciudad como un referente de planificación ribereña y movilidad urbana.

