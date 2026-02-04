San Nicolás avanza con la construcción de la Avenida del Río

La creación de la Avenida del Río forma parte de un plan integral de desarrollo urbano que combina planificación, infraestructura y calidad de vida. Se trata de un proyecto que proyecta a San Nicolás hacia el futuro, posicionando a la ciudad como un referente de planificación ribereña y movilidad urbana.

[PLANOS] EL MUNICIPIO AVANZA EN LA CREACIÓN DE LA AVENIDA DEL RÍO A PARTIR DEL SÁBADO 7 DE FEBRERO, EN CALLES AGUIAR Y COLÓN SE HABILITARÁ LA DOBLE MANO DESDE LEÓN GURUCIAGA HASTA FALCÓN El Municipio de San Nicolás avanza en un nuevo proyecto estratégico de infraestructura para la ciudad: la creación de la Avenida del Río, un nuevo trayecto que unirá la Costanera Alta y el Paseo Costanero con las calles Aguiar y Colón, y se extenderá hasta el Parque del Acuerdo, atravesando el predio del actual Cuartel San Nicolás. Esta obra permitirá extender la Costanera a más de 30 kilómetros, consolidando uno de los frentes ribereños más extensos y accesibles de la región, y reforzando la relación de la ciudad con su entorno natural. En términos de movilidad, la Avenida del Río permitirá mejorar y agilizar la circulación de norte a sur y de sur a norte, generando una nueva alternativa de tránsito que descomprimirá las calles del centro y optimizará la conectividad. Es por ello que, a partir del sábado 7 de febrero, se habilitará la doble mano de circulación de las calles Aguiar y Colón, en el tramo comprendido entre León Guruciaga y la Avenida Falcón, eliminándose el estacionamiento en toda su extensión para priorizar la fluidez vehicular y la seguridad vial. Además de su impacto funcional, el proyecto está concebido como un verdadero paseo urbano, integrado al entorno del Arroyo Yaguarón, con vistas abiertas a las islas y al Río Paraná, promoviendo el uso del espacio público y la puesta en valor del paisaje ribereño para locales y turistas. La creación de la Avenida del Río forma parte de una visión integral de ciudad para seguir posicionando a San Nicolás de cara al río que combina ordenamiento del tránsito, planificación urbana y calidad de vida, sumando infraestructura pensada para el crecimiento presente y futuro de la ciudad.