jueves 05 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Volvían de la Costa, esperaron 10 horas la grúa y la Justicia ordenó una millonaria indemnización

    El fallo condenó a la aseguradora y a la empresa de asistencia por “daño moral” tras dejar a una familia varada en la Ruta 2.

    5 de febrero de 2026 - 15:13
    El incidente ocurrió el 5 de enero de 2023, en plena temporada de verano, de regreso de la Costa argentina.

    El incidente ocurrió el 5 de enero de 2023, en plena temporada de verano, de regreso de la Costa argentina.

    NA

    En un fallo que sienta un importante precedente para los derechos de los usuarios de servicios de auxilio mecánico, el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 de San Nicolás condenó a una compañía de seguros y a su prestadora de asistencia a pagar una indemnización de $1.500.000 por dejar a una mujer y su familia esperando más de 10 horas en la ruta tras un desperfecto técnico.

    Lee además
    mercados populares, tipos de apuestas y lectura estadistica en artes marciales mixtas

    Mercados populares, tipos de apuestas y lectura estadística en artes marciales mixtas
    Bad Bunny se consagró en la categoría principal de Álbum del Año en los premios Grammy 2026.
    Entretenimiento

    Bad Bunny hace historia al ganar Álbum del Año en los premios Grammy 2026

    El incidente ocurrió el 5 de enero de 2023, en plena temporada de verano, cuando la demandante regresaba de la Costa Atlántica por la Autovía 2. Su vehículo, un Renault Sandero, sufrió una avería durante la madrugada cerca de las localidades de Maipú y Las Armas.

    Volviendo de la Costa: una espera "irrazonable"

    La sentencia dio por probado que, a pesar de los reiterados llamados a la línea de emergencias que prometía atención las 24 horas, la asistencia brilló por su ausencia. Ante la falta de respuestas, la mujer debió recurrir al auxilio de la concesionaria vial para ser trasladada a una estación de servicio segura. Recién a las 13:00 horas -aproximadamente diez horas después del primer pedido- llegó la grúa enviada por la aseguradora desde Mar del Plata.

    El juez consideró que la demora no fue justificada por las empresas, quienes no pudieron acreditar falta de prestadores disponibles ni razones de fuerza mayor, incumpliendo así con el deber de prestar el servicio en un "plazo razonable".

    Ampliación de derechos: el usuario como consumidor

    Un punto clave de la resolución fue el reconocimiento de la legitimación activa de la mujer. Si bien las empresas argumentaron que ella no figuraba como titular en la póliza, el magistrado aplicó la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240). Bajo esta norma, se equipara a los usuarios y destinatarios finales del servicio con los consumidores directos, permitiéndoles reclamar ante incumplimientos aunque el contrato haya sido suscrito por otra persona.

    El fallo fijó la indemnización en concepto de daño moral, al entender que la situación de incertidumbre y desamparo vivida en la ruta superó una simple molestia, generando angustia y nerviosismo. Sin embargo, el tribunal desestimó el pedido de "daño punitivo", al no comprobarse una conducta dolosa o de "grave desprecio" por parte de las compañías, sino un incumplimiento contractual.

    Por otro lado, la demanda de otros dos acompañantes fue rechazada debido a que no se pudo acreditar fehacientemente su presencia en el vehículo al momento del hecho. (NA)

    Temas
    Seguí leyendo

    Mercados populares, tipos de apuestas y lectura estadística en artes marciales mixtas

    Bad Bunny hace historia al ganar Álbum del Año en los premios Grammy 2026

    Llega la Luna llena en Leo: ¿cuáles son los 4 signos más afectados?

    Ventajas de un programa de socios afiliados

    "Habrá que adaptarse a autos eléctricos e híbridos", afirman desde la Cámara del Comercio Automotor

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Al cumplirse cinco años del inicio de la crisis sanitaria que transformó al mundo, las artistas Sofía Alcón, Vanesa Alfonso y Fabiana Velo impulsan una jornada conmemorativa para homenajear a las víctimas del COVID-19 en San Pedro. video

    San Pedro homenajeará a las víctimas del COVID con un festival artístico y una placa en el Vía Crucis
    Con el gasto ajustado, la saturación de las hamburguesas gourmet y clientes que migran al delivery, la comida rápida atraviesa un año bisagra.

    El nuevo mapa del fast food: menos consumo, cambios de hábitos y un negocio que se reinventa

    La retroexcavadora se incendió por un presunto desperfecto electromecánico.

    Incendio en una retroexcavadora que trabajaba en el arroyo Pergamino generó alarma en el puente de Rocha

    Daniel Maffei tomó el timón de Pergamino Básquet en reemplazó de Federico Díaz.

    Cambio de mando en Pergamino Básquet: Daniel Maffei reemplazó a Federico Díaz

    El incidente ocurrió el 5 de enero de 2023, en plena temporada de verano, de regreso de la Costa argentina.

    Volvían de la Costa, esperaron 10 horas la grúa y la Justicia ordenó una millonaria indemnización