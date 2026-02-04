Farmacias de San Nicolás alertan que PAMI acumula pagos pendientes desde noviembre

El problema no es exclusivo de San Nicolás: más de 14.000 farmacias en todo el país enfrentan retrasos similares. Google

Farmacias de San Nicolás advierten que los pagos de PAMI correspondientes a noviembre aún no fueron abonados. Los comerciantes alertan que la demora complica la cadena de suministro de medicamentos y aumenta la incertidumbre para los jubilados, aunque por ahora los pacientes continúan recibiendo sus tratamientos esenciales sin interrupciones.

Impacto en la cadena de distribución farmacéutica de medicamento El atraso de PAMI genera dificultades en todos los eslabones de la cadena de comercialización. Las droguerías no pueden extender plazos de pago, mientras que las farmacias locales afrontan la responsabilidad de garantizar la entrega de medicamentos. Los comerciantes destacan que mantener la operación en estas condiciones es cada vez más complejo.

Situación nacional y alcance del reclamo El problema no es exclusivo de San Nicolás: más de 14.000 farmacias en todo el país enfrentan retrasos similares. La presidenta de la Confederación Argentina de Farmacéuticos, Alejandra Gómez, advirtió que la falta de pago afecta directamente a los adultos mayores, quienes dependen de tratamientos continuos, y que los pequeños comercios son los más vulnerables ante esta situación.

Gestiones y perspectivas de resolución La Confederación inició gestiones formales ante PAMI para regularizar los pagos. Si bien existe cierta voluntad de resolver la situación, los atrasos persisten y podrían derivar en faltantes de medicamentos. Los farmacéuticos locales esperan que se cumplan los plazos de pago para sostener la cadena y garantizar la continuidad del servicio a los jubilados.

