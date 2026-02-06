Pergamino Básquet visita a El Talar en el inicio del tercer ciclo de Daniel Maffei

Pergamino Básquet afrontará este sábado desde las 21:00 un compromiso más en la continuidad de la Fase Regular de la Conferencia Sur de la Liga Argentina . Será como visitante, en el estadio “Roberto Contini”, frente a El Talar, en un partido que no solo representa una nueva oportunidad deportiva, sino también el inicio formal del tercer ciclo de Daniel Maffei como entrenador del equipo de la ciudad.

El conjunto pergaminense llega a este encuentro urgido de resultados y con la necesidad de comenzar a revertir un presente adverso. Actualmente se ubica en el penúltimo lugar de la tabla con un récord de 5 triunfos y 16 derrotas , y acumula siete caídas consecutivas , una racha que lo mantiene en zona de riesgo en la pelea por la permanencia .

La última presentación, el lunes, fue derrota ante Lanús (103-69), en un partido que volvió a mostrar las dos caras del equipo. Pergamino Básquet tuvo pasajes positivos, logró sostener intensidad defensiva y, en el tercer cuarto, llegó a acercarse a siete puntos en el marcador, con Lucas Mohnen como principal referencia ofensiva y máximo anotador con 20 puntos.

Sin embargo, la falta de regularidad volvió a ser determinante. En el último cuarto, el “Granate” capitalizó los errores del conjunto pergaminense y construyó un parcial contundente de 29-8 que sentenció el encuentro. Las 23 pérdidas cometidas a lo largo del partido fueron un factor clave en el desenlace y reflejaron las dificultades del equipo para sostener buenos momentos durante 40 minutos.

Esa derrota profundizó el delicado presente en la tabla: Pergamino Básquet quedó con marca de 5-16, solo por encima de Deportivo Norte de Armstrong (4-17), en una conferencia donde el último perderá la categoría. En ese contexto, la urgencia por un golpe de timón se volvió ineludible.

El regreso de Daniel Maffei

El miércoles, a través de las redes oficiales del club, se anunció el final del ciclo de Federico Díaz como entrenador principal. El DT pergaminense transitaba su primera experiencia al frente de un equipo en la segunda categoría del básquetbol nacional, luego de varios años siendo una pieza importante del proyecto desde el rol de asistente técnico.

Durante la temporada, el equipo mostró momentos de buen juego, actitud competitiva y pasajes alentadores, pero no logró sostener regularidad en los resultados. Esa falta de continuidad, sumada a la seguidilla de derrotas en las últimas semanas, terminó de inclinar la balanza y aceleró la decisión dirigencial. Con la salida de Díaz, también se produjeron cambios en el cuerpo técnico: Juan Manuel Gandoy dejó de ser el asistente, mientras que Eugenio Corroquer continuará como preparador físico.

La elección de Daniel Maffei no fue casual. El entrenador nicoleño conoce el club, la ciudad y la competencia, y ya tuvo dos etapas anteriores al frente de Pergamino Básquet. Su regreso apunta a aportar experiencia, orden táctico y un mensaje claro en un momento sensible de la temporada.

“El Loro” Maffei asumió de inmediato y comenzó a trabajar con el plantel con poco margen de tiempo para preparar su debut. Será su tercer ciclo al frente del equipo y, una vez más, llega con la misión de darle un nuevo impulso a un grupo necesitado de resultados inmediatos y confianza.

El estreno oficial será este sábado por la noche ante El Talar, que marcha undécimo en la Conferencia Sur con un récord de 9 triunfos y 11 derrotas. Para Pergamino Básquet será una buena oportunidad de intentar sumar su segunda victoria fuera de casa (la primera fue ante Rocamora) y empezar a cambiar la dinámica negativa.

Se vienen tres seguidos de local

El partido ante El Talar marcará el inicio de una serie de encuentros importantes. Luego, el equipo regresará al “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” para disputar tres partidos consecutivos como local frente a Deportivo Viedma (martes 10), Unión de Mar del Plata (jueves 12) y La Unión de Colón (lunes 16), compromisos que pueden resultar claves en la lucha por la permanencia.

Con el descenso como amenaza concreta, cada juego adquiere un valor especial. En ese escenario, la dirigencia confía en que la llegada de Maffei pueda marcar un punto de inflexión, tanto desde lo anímico como desde lo colectivo.

Pergamino Básquet inicia una nueva etapa, con la necesidad de recuperar confianza, reducir errores y transformar urgencia en reacción. El desafío comienza este sábado ante El Talar, con la ilusión de que el cambio de conducción sea el primer paso para alejarse de la zona roja y sostener su lugar en la Liga Argentina.