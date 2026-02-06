viernes 06 de febrero de 2026
    • San Nicolás: El obispo cuestionó la baja de la edad de imputabilidad y afirmó que "se encarcela a la pobreza"

    El obispo de San Nicolás, Hugo Norberto Santiago, advirtió que bajar la edad penal no aborda las causas de la inseguridad.

    6 de febrero de 2026 - 11:05
    Bajar la edad de imputabilidad es un paliativo inadecuado”, manifestó Hugo Norberto Santiago sobre la iniciativa del Gobierno nacional.

    

    El Norte

    El obispo de la Diócesis de San Nicolás, Hugo Norberto Santiago, expresó una dura crítica al proyecto del Gobierno nacional que propone bajar a 14 años la edad de imputabilidad penal. Señaló que se trata de una respuesta “simplista” al problema de la inseguridad y sostuvo que estas iniciativas terminan penalizando la pobreza en lugar de atacar sus causas estructurales.

    El incidente ocurrió el 5 de enero de 2023, en plena temporada de verano, de regreso de la Costa argentina.

    Volvían de la Costa, esperaron 10 horas la grúa y la Justicia ordenó una millonaria indemnización
    El Puerto de San Nicolás informa a la comunidad que se encuentra abierta la inscripción a los cursos gratuitos de Inglés y Portugués orientados al ámbito naval, una propuesta de formación destinada a fortalecer las capacidades personales y profesionales tanto de las y los trabajadores portuarios, como de todos los nicoleños y nicoleñas que deseen concurrir.

    El Puerto de San Nicolás ofrece capacitación gratuita en idiomas para trabajadores y vecinos

    La postura de la Iglesia frente al debate por la edad de imputabilidad

    En línea con la posición de la Conferencia Episcopal Argentina, Santiago remarcó que centrar el debate en la edad penal de los menores omite factores clave como la prevención, la educación y el acompañamiento social. El documento “Más oportunidades que penas” advierte que las respuestas punitivas llegan cuando el daño ya está hecho y no resuelven el problema de fondo.

    Pobreza, adicciones y exclusión social como origen del delito

    El obispo señaló que la mayoría de los jóvenes privados de la libertad provienen de contextos de extrema vulnerabilidad, con trayectorias educativas incompletas, violencia familiar y consumo problemático de drogas. En ese marco, sostuvo que bajar la edad de imputabilidad “no va a las raíces de la inseguridad” y solo profundiza la exclusión social.

    Trabajo, cárceles dignas y reinserción social

    Santiago destacó que la inserción laboral es clave para evitar la reincidencia y cuestionó la falta de oportunidades para quienes cumplieron su condena. También alertó sobre el hacinamiento y las malas condiciones en las cárceles, y planteó que invertir en dignidad humana y reinserción no genera rédito político, pero sí soluciones de fondo para la sociedad.

    Temas
