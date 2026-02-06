viernes 06 de febrero de 2026
    • Presupuesto Participativo: el Municipio destinó 75 millones para proyectos en temáticas de Desarrollo Social

    Este esfuerzo es posible gracias a una alianza estratégica entre el Municipio con Fundación País Abierto y Digital.

    6 de febrero de 2026 - 15:29
    El Municipio de Pergamino destinó $75.000.000 para hacer realidad los proyectos que la comunidad elija, en temáticas de Desarrollo Social como: Deporte, Medio Ambiente, Accesibilidad, Educación, Inclusión Social, entre otras.

    PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

    PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

    Días atrás sellevó a cabo en el Centro Comunitario de Quinta Mastrángelo una reunión muy importante por el Presupuesto Participativo. Este año, el Municipio de Pergamino destinó $75.000.000 para hacer realidad los proyectos que la comunidad elija, en temáticas de Desarrollo Social como: Deporte, Medio Ambiente, Accesibilidad, Educación, Inclusión Social, entre otras.

    Se oficializó la fecha del Campeonato Regional de Rally en Ramallo y de esta manera quedó confirmado el calendario 2026 de esta competencia. 

    Ramallo será la primera sede del Campeonato Regional de Rally 2026
    2400 alumnos cursaron materias universitarias y terciarias brindadas por el municipio.

    Zárate: 2400 alumnos cursaron carreras universitarias y terciarias municipales

    “En esta mesa de diálogo, conectamos directamente con una vecina referente, una voz clave que representa a todo su barrio. Su compromiso y conocimiento nos permitieron ir a la raíz de los problemas, transformándolos en desafíos concretos y generando ideas valiosas para el futuro de su comunidad. Desde la Coordinación de Gobierno Abierto sabemos que cada voz cuenta, y la conexión con los líderes naturales de nuestros barrios es esencial para poner a la Ciudadanía en el centro de las decisiones”, explicó la coordinadora de Gobierno Abierto Silvana Pirchi.

    Alianza estratégica del Municipio

    Este esfuerzo es posible gracias a una alianza estratégica con Fundación País Abierto Y Digital (cofinanciada por Unión Europea y avalada por la Universidad Austral), junto a CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, que brindaron el análisis de brecha digital para potenciar la plataforma.

