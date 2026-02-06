Presupuesto Participativo: el Municipio destinó 75 millones para proyectos en temáticas de Desarrollo Social

El Municipio de Pergamino destinó $75.000.000 para hacer realidad los proyectos que la comunidad elija, en temáticas de Desarrollo Social como: Deporte, Medio Ambiente, Accesibilidad, Educación, Inclusión Social, entre otras. PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

Días atrás sellevó a cabo en el Centro Comunitario de Quinta Mastrángelo una reunión muy importante por el Presupuesto Participativo. Este año, el Municipio de Pergamino destinó $75.000.000 para hacer realidad los proyectos que la comunidad elija, en temáticas de Desarrollo Social como: Deporte, Medio Ambiente, Accesibilidad, Educación, Inclusión Social, entre otras.

“En esta mesa de diálogo, conectamos directamente con una vecina referente, una voz clave que representa a todo su barrio. Su compromiso y conocimiento nos permitieron ir a la raíz de los problemas, transformándolos en desafíos concretos y generando ideas valiosas para el futuro de su comunidad. Desde la Coordinación de Gobierno Abierto sabemos que cada voz cuenta, y la conexión con los líderes naturales de nuestros barrios es esencial para poner a la Ciudadanía en el centro de las decisiones”, explicó la coordinadora de Gobierno Abierto Silvana Pirchi.

Alianza estratégica del Municipio Este esfuerzo es posible gracias a una alianza estratégica con Fundación País Abierto Y Digital (cofinanciada por Unión Europea y avalada por la Universidad Austral), junto a CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, que brindaron el análisis de brecha digital para potenciar la plataforma.

Los vecinos pueden escribir a [email protected] para solicitar una reunión en el barrio y visitar la plataforma https://presupuestoparticipativo.pergamino.ar

