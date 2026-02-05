jueves 05 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El Puerto de San Nicolás ofrece capacitación gratuita en idiomas para trabajadores y vecinos

    La propuesta incluye capacitaciones en inglés y portugués orientadas al sector naval, abiertas a trabajadores portuarios y a la comunidad de San Nicolás.

    5 de febrero de 2026 - 10:48
    El&nbsp;Puerto de San Nicolás informa a la comunidad que se encuentra abierta la inscripción a los cursos gratuitos de Inglés y Portugués orientados al ámbito naval, una propuesta de formación destinada a&nbsp;fortalecer las capacidades personales y profesionales&nbsp;tanto de las y los trabajadores portuarios, como de&nbsp;todos los nicoleños y nicoleñas que deseen concurrir.

    El Puerto de San Nicolás informa a la comunidad que se encuentra abierta la inscripción a los cursos gratuitos de Inglés y Portugués orientados al ámbito naval, una propuesta de formación destinada a fortalecer las capacidades personales y profesionales tanto de las y los trabajadores portuarios, como de todos los nicoleños y nicoleñas que deseen concurrir.

    Google-ilustrativa

    El Puerto de San Nicolás anunció la apertura de la inscripción a cursos gratuitos de inglés y portugués orientados específicamente al ámbito naval. La iniciativa está dirigida tanto a trabajadores portuarios como a vecinos de la ciudad interesados en fortalecer sus competencias lingüísticas y ampliar sus oportunidades de formación y desarrollo profesional.

    Lee además
    La banda nicoleña Rompe el After se presentará este fin de semana en Pasión de Sábado, el ciclo emblemático de la movida tropical que se emite por América TV los sábados de 13:00 a 20:00.

    Rompe el After, la joya de San Nicolás lleva su música a "Pasión de Sábado"
    El Municipio de San Nicolás avanza en un nuevo proyecto estratégico de infraestructura para la ciudad: la creación de la Avenida del Río, un nuevo trayecto que unirá la Costanera Alta y el Paseo Costanero.

    San Nicolás avanza con la construcción de la Avenida del Río

    Cursos de idiomas con enfoque en el sector naval

    La propuesta formativa contempla el dictado de los cursos de Inglés Naval y Portugués Naval, diseñados con contenidos específicos vinculados a la actividad portuaria y marítima. Durante el primer cuatrimestre del año se desarrollará el Nivel I de ambos idiomas, mientras que en el segundo cuatrimestre se avanzará con el Nivel II, garantizando continuidad en el proceso de aprendizaje.

    Desde el Puerto destacaron que el objetivo es brindar herramientas concretas que respondan a las demandas actuales del sector, donde el dominio de idiomas resulta cada vez más relevante para la inserción laboral y el crecimiento profesional.

    Días, horarios y modalidad de cursada en San Nicolás

    Las capacitaciones se dictarán de manera presencial en las instalaciones del Puerto de San Nicolás, con una carga horaria semanal que permitirá un seguimiento adecuado de los contenidos. Los días y horarios establecidos son los siguientes:

    • Inglés para el ámbito naval – Nivel I: lunes y miércoles, de 15 a 18 horas.

    • Portugués para el ámbito naval – Nivel I: martes y jueves, de 15 a 18 horas.

    La modalidad presencial apunta a favorecer la interacción directa entre docentes y estudiantes, así como el abordaje práctico de situaciones habituales del entorno naval y portuario.

    Inscripción presencial y documentación requerida

    Las personas interesadas en participar deberán realizar la inscripción de forma presencial en la Mesa de Entrada del Puerto de San Nicolás, ubicada en la sede administrativa de Román Subiza y Ruta 188, de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 horas.

    Para completar el trámite será necesario presentar la siguiente documentación:

    • Dos fotocopias del Documento Nacional de Identidad (DNI).

    • Fotocopia del certificado de estudios primarios o secundarios.

    La iniciativa se enmarca dentro del programa Conexiones que Transforman, impulsado por el Puerto de San Nicolás, que promueve acciones de capacitación, inclusión y desarrollo comunitario. A través de estas propuestas, el Puerto busca consolidar su vínculo con la ciudad y aportar herramientas clave para el crecimiento personal y laboral en el ámbito naval y portuario.

    Temas
    Seguí leyendo

    Rompe el After, la joya de San Nicolás lleva su música a "Pasión de Sábado"

    San Nicolás avanza con la construcción de la Avenida del Río

    Farmacias de San Nicolás alertan que PAMI acumula pagos pendientes desde noviembre

    El padre Omar Albado, de la Capilla Virgen Niña, dejó el ministerio presbiteral en la Diócesis de San Nicolás

    Veranico en San Nicolás: música, gastronomía y diversión en noches de verano únicas

    San Nicolás será sede del acero más sustentable de América Latina, anuncia Sidersa

    San Nicolás: El Municipio gestiona ante Provincia reactivar el entubamiento del zanjón, paralizado desde 2019

    Violencia en la Costanera Baja de San Nicolás: piedrazos, daños a autos y detenidos

    San Nicolás: El SMN anticipa un trimestre con altas temperaturas superiores a lo normal

    San Nicolás: Renato Catallini asume como nuevo Director General de Ternium Argentina

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La Comisión Directiva del Centro de Comercio e Industria (CCIT) manifestó su profunda preocupación ante una nueva escalada de robos en la zona urbana y diversos hechos de violencia registrados en distintos sectores del partido.

    El Centro de Comercio de San Pedro alertó por la inseguridad y pidió mayor articulación judicial
    Día Mundial contra el Cáncer. Si bien la exposición al sol aumenta durante el verano, los cuidados deben permanecer todo el año.
    Salud y bienestar

    Verano y exposición al sol: en el Día Mundial contra el Cáncer, consejos y prevención

    Un proyecto de ley en la Provincia de Buenos Aires  establece el límite de acceso a las redes sociales en los 13 años. 

    Redes sociales y adolescentes: en Provincia quieren avanzar con una prohibición más dura que en Europa

    Ariel Chaco Andrada es el líder, voz y guitarrista de La Callejera, un reconocido grupo de folklore argentino con más de 20 años de trayectoria.
    Cultura y espectáculos

    Peyrano vuelve a cantar: este sábado se celebra la 30ª edición del festival popular

    Carnaval de Lincoln 2026. Los desfiles comenzarán cada noche a las 21:30 y se extenderán por aproximadamente cuatro horas.
    Entretenimiento

    Lincoln ya palpita su Carnaval Artesanal 2026: seis noches de brillo, música y tradición popular