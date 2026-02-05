El Puerto de San Nicolás ofrece capacitación gratuita en idiomas para trabajadores y vecinos

El Puerto de San Nicolás informa a la comunidad que se encuentra abierta la inscripción a los cursos gratuitos de Inglés y Portugués orientados al ámbito naval, una propuesta de formación destinada a fortalecer las capacidades personales y profesionales tanto de las y los trabajadores portuarios, como de todos los nicoleños y nicoleñas que deseen concurrir.

El Puerto de San Nicolás anunció la apertura de la inscripción a cursos gratuitos de inglés y portugués orientados específicamente al ámbito naval. La iniciativa está dirigida tanto a trabajadores portuarios como a vecinos de la ciudad interesados en fortalecer sus competencias lingüísticas y ampliar sus oportunidades de formación y desarrollo profesional.

La propuesta formativa contempla el dictado de los cursos de Inglés Naval y Portugués Naval , diseñados con contenidos específicos vinculados a la actividad portuaria y marítima. Durante el primer cuatrimestre del año se desarrollará el Nivel I de ambos idiomas, mientras que en el segundo cuatrimestre se avanzará con el Nivel II , garantizando continuidad en el proceso de aprendizaje.

Desde el Puerto destacaron que el objetivo es brindar herramientas concretas que respondan a las demandas actuales del sector, donde el dominio de idiomas resulta cada vez más relevante para la inserción laboral y el crecimiento profesional.

Las capacitaciones se dictarán de manera presencial en las instalaciones del Puerto de San Nicolás, con una carga horaria semanal que permitirá un seguimiento adecuado de los contenidos. Los días y horarios establecidos son los siguientes:

Inglés para el ámbito naval – Nivel I: lunes y miércoles, de 15 a 18 horas.

Portugués para el ámbito naval – Nivel I: martes y jueves, de 15 a 18 horas.

La modalidad presencial apunta a favorecer la interacción directa entre docentes y estudiantes, así como el abordaje práctico de situaciones habituales del entorno naval y portuario.

Inscripción presencial y documentación requerida

Las personas interesadas en participar deberán realizar la inscripción de forma presencial en la Mesa de Entrada del Puerto de San Nicolás, ubicada en la sede administrativa de Román Subiza y Ruta 188, de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 horas.

Para completar el trámite será necesario presentar la siguiente documentación:

Dos fotocopias del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Fotocopia del certificado de estudios primarios o secundarios.

La iniciativa se enmarca dentro del programa Conexiones que Transforman, impulsado por el Puerto de San Nicolás, que promueve acciones de capacitación, inclusión y desarrollo comunitario. A través de estas propuestas, el Puerto busca consolidar su vínculo con la ciudad y aportar herramientas clave para el crecimiento personal y laboral en el ámbito naval y portuario.