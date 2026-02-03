miércoles 04 de febrero de 2026
    • El padre Omar Albado, de la Capilla Virgen Niña, dejó el ministerio presbiteral en la Diócesis de San Nicolás

    El Obispado de San Nicolás confirmó que el sacerdote Omar Albado decidió dejar el ministerio presbiteral por motivos personales. Se desempeñaba en San Roque de Pergamino.

    3 de febrero de 2026 - 23:28
    El padre Omar Albado, ordenado sacerdote en 1991, dejó el ministerio presbiteral por motivos personales, según informó el Obispado de San Nicolás, donde cumplía funciones pastorales en Pergamino.

    LA OPINION

    El Obispado de San Nicolás de los Arroyos informó oficialmente que el padre Omar Albado resolvió dejar el ministerio presbiteral, una decisión personal que fue comunicada este lunes 2 de febrero de 2026 y que impacta en la comunidad parroquial de Pergamino, donde el sacerdote cumplía funciones pastorales.

    Según el comunicado difundido por la diócesis, el presbítero se encontraba desempeñando tareas en la parroquia San Roque, particularmente en la Capilla Virgen Niña, espacio perteneciente a esa jurisdicción eclesiástica. La información oficial aclaró que la determinación responde exclusivamente a motivos personales, sin brindar mayores precisiones sobre las razones que llevaron al sacerdote a tomar esa decisión.

    El Obispado indicó que Albado compartía responsabilidades pastorales con otro sacerdote en la parroquia y que, por el momento, no se detallaron eventuales modificaciones en la organización pastoral ni en la continuidad de las actividades religiosas en San Roque, una de las comunidades con mayor presencia territorial en la ciudad.

    Omar Albado fue ordenado sacerdote en 1991 y desarrolló una extensa trayectoria tanto en el ámbito pastoral como académico. Además de su labor en parroquias de la diócesis, se desempeñó como profesor en la Universidad Católica Argentina (UCA), integrando la Facultad de Teología.

    En ese marco académico, participó como expositor en la presentación del libro La teología argentina y el papa Francisco, junto al presbítero y doctor Carlos María Galli, decano de la Facultad de Teología de la UCA. La obra reúne investigaciones del grupo “La teología argentina. Pasado, presente y futuro”, perteneciente al Instituto de Investigaciones Teológicas de esa casa de estudios.

    Desde el Obispado de San Nicolás no se brindaron detalles adicionales sobre el futuro del ahora ex presbítero ni sobre los pasos administrativos que siguen a este tipo de decisiones dentro de la estructura eclesiástica. La comunicación se limitó a confirmar la resolución adoptada y a hacerla pública ante la comunidad diocesana.

