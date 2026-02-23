Robo en Club del Lago: la DDI Pergamino secuestró autos robados y detuvo a un sospechoso en La Guarida

Las patentes que estaban colocadas en los vehículos secuestrados no pertenecían a esas unidades y las tenían colocadas para burlar controles y ocultar que se trataba de automóviles robados.

Al verificar los números de chasis y motor en los sistemas oficiales, confirmaron que uno de los vehículos —un Toyota Etios— tenía pedido de secuestro activo desde el 22 de julio de 2023 por un robo agravado, a requerimiento de la UFI Nº 5 del Departamento Judicial Lomas de Zamora.

El sospechoso aprehendido podría estar involucrado en el robo a un matrimonio en el barrio cerrado Club del Lago.

La causa por el robo a un matrimonio en el barrio cerrado Club del Lago dio un paso clave tras un operativo de la DDI Pergamino en La Guarida , donde secuestraron dos vehículos robados y detuvieron a un hombre con antecedentes, en una investigación que del fiscal Germán Guidi .

La investigación por el violento asalto ocurrido días atrás en el barrio cerrado Club del Lago sumó en las últimas horas un procedimiento de relevancia encabezado por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Pergamino, en el marco de una causa que instruye el fiscal Guidi.

El hecho delictivo que dio origen a las actuaciones tuvo como víctimas a una mujer de 49 años y a su pareja, un ciudadano extranjero de 71 años, quienes fueron sorprendidos por delincuentes en su vivienda del country ubicado en la zona norte de la ciudad. A partir de ese episodio, la Fiscalía y los investigadores desplegaron tareas de campo, análisis de cámaras y seguimiento de posibles sospechosos.

Este domingo, personal de la DDI Pergamino realizaba recorridas y tareas investigativas en el barrio La Guarida, lindero a Club del Lago, cuando detectó dos vehículos estacionados en la vía pública junto a un hombre. Los pesquisas advirtieron irregularidades en las chapas patentes colocadas en ambos rodados.

Al descender del móvil e identificar los automóviles, constataron que las placas eran apócrifas. Al verificar los números de chasis y motor en los sistemas oficiales, confirmaron que uno de los vehículos —un Toyota Etios— tenía pedido de secuestro activo desde el 22 de julio de 2023 por un robo agravado, a requerimiento de la UFI Nº 5 del Departamento Judicial Lomas de Zamora.

En tanto, la camioneta Renault Duster también registraba pedido de secuestro activo desde el 5 de febrero de 2024 por un robo agravado, solicitado por la UFI 5 de La Matanza. Ambos rodados habían sido sustraídos en otras jurisdicciones y circulaban con documentación adulterada.

Aprehensión y secuestros

El hombre que se encontraba junto a los vehículos, un joven de 29 años, fue identificado como el tenedor de ambos automotores. Según informaron fuentes oficiales, posee antecedentes penales por delitos contra la propiedad y las personas.

Con la presencia de un testigo hábil, los investigadores requisaron la camioneta y hallaron en la guantera una vaina servida calibre .22, además de la documentación apócrifa correspondiente tanto al Toyota Etios como a la Renault Duster.

Ante el hallazgo de los vehículos robados, las patentes adulteradas y los elementos incautados, la Fiscalía interviniente —a cargo de la UFI y Juzgado Nº 6 Departamental, cuyo titular es el fiscal D’Elio— dispuso la aprehensión del sospechoso por los delitos de encubrimiento e infracción al artículo 289 del Código Penal, que sanciona la adulteración o supresión de numeración registral.

El detenido fue notificado de la formación de la causa en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal y quedó alojado a disposición de la Justicia, a la espera de ser trasladado a primera audiencia.

Conexión con el robo en Club del Lago

Si bien la causa por el encubrimiento y la adulteración de dominios tramita de manera específica, los investigadores no descartan que el secuestro de los vehículos esté vinculado con el asalto perpetrado en el barrio cerrado Club del Lago.

El análisis pericial de los rodados, la trazabilidad de los movimientos previos y la posible participación del aprehendido en la logística del robo forman parte de las líneas investigativas abiertas. Los peritos trabajan sobre huellas, rastros y registros fílmicos que podrían aportar elementos clave para esclarecer el hecho.

Desde el entorno judicial remarcaron que el avance del expediente es producto de un trabajo coordinado entre la Fiscalía y la DDI Pergamino, que intensificó las tareas en la zona lindera entre La Guarida y Club del Lago, donde se presume que podrían haberse realizado movimientos preparatorios o de escape.

La causa por el robo al matrimonio continúa bajo estricta reserva, aunque fuentes cercanas a la investigación señalaron que se analizan más medidas probatorias y no se descartan nuevas diligencias en los próximos días.