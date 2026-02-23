Seguros de retiro: pese a representar solo el 1,4% del mercado, crecen como alternativa jubilatoria

El seguro de retiro es una solución para enfrentar la jubilación con cierto respaldo financiero.

En un contexto marcado por una creciente preocupación por el futuro jubilatorio, los seguros de retiro empiezan a recuperar protagonismo en el mercado asegurador argentino. Aunque todavía representan una porción marginal del negocio, el sector coincide en que existe una oportunidad significativa de crecimiento impulsada por cambios demográficos, culturales y financieros.

Hoy, las primas de retiro explican apenas entre el 1,3% y el 1,44% de la facturación total del mercado asegurador. Sin embargo, detrás de ese número reducido se esconde un segmento con alto potencial.

El diagnóstico es compartido por la industria. Según datos del sector, existen más de 1,5 millones de asegurados en este tipo de coberturas, aunque la gran mayoría corresponde a pólizas corporativas y solo una fracción menor, poco más de 80.000 personas, accede a seguros individuales. Esto marca uno de los principales desafíos: ampliar la base de ahorristas particulares.

Desde la Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina (AVIRA), su presidenta, Irene Capusselli mostró una radiografía clara del sector: “Hoy, apenas representan el 1.44% del total del mercado asegurador y el 11.29% de los seguros de personas. A fin del último ejercicio anual del sector, en junio 2025, se contabilizaron 1.526.529 asegurados, de los cuales 683.147 eran mujeres y 843.382 varones. Al cierre del ejercicio 2025 (6/2025) las primas totales emitidas alcanzaron a algo más de 19 billones, en Retiro solo se emitieron pólizas por valor $ 279.000 millones”.

Un cambio cultural en marcha

El crecimiento de estos instrumentos está íntimamente ligado a una transformación más profunda: la toma de conciencia sobre la necesidad de planificar el retiro.

A pesar del potencial, el desarrollo del mercado sigue condicionado por factores estructurales de la economía argentina. La inflación, la volatilidad y la desconfianza histórica hacia el sistema financiero continúan siendo barreras relevantes. Desde el sector también apuntan a la necesidad de mejorar los incentivos fiscales.

Actualmente, la falta de beneficios impositivos atractivos y la competencia con gastos obligatorios dentro de los presupuestos familiares reducen la capacidad de expansión de estos productos, a diferencia de lo que ocurre en economías desarrolladas donde el ahorro previsional privado tiene mayor penetración.

Un instrumento clave para el futuro previsional

Más allá de su evolución como producto financiero, los seguros de retiro aparecen cada vez más como una pieza necesaria dentro del sistema previsional argentino.

La combinación de mayor longevidad, menor tasa de natalidad y expectativas de mejor calidad de vida en la vejez presiona sobre los esquemas tradicionales y obliga a pensar en soluciones complementarias.

De cara a los próximos años, el consenso del sector es claro: el crecimiento es posible, pero depende de condiciones macroeconómicas y regulatorias. Si la estabilidad se consolida y se implementan incentivos adecuados, el seguro de retiro podría multiplicar su participación actual y convertirse en un segmento más relevante dentro del negocio asegurador.

El desafío será, además, cultural: instalar definitivamente la idea de que la jubilación no es solo responsabilidad del Estado, sino también una construcción individual de largo plazo. En ese camino, la industria apuesta a educación financiera, innovación en productos y digitalización para acercar una herramienta que, aunque todavía incipiente en Argentina, ya ocupa un lugar central en las economías más desarrolladas.

Fuente: Ámbito.