lunes 23 de febrero de 2026
    • Adiós piso flotante: la alternativa minimalista, elegante y resistente que es tendencia en 2026

    Se trata de una opción que puede colocarse sobre materiales ya existentes, no requiere productos químicos para su limpieza y se destaca por su durabilidad.

    23 de febrero de 2026 - 16:57
    La tendencia en pisos de microcemento para 2026&nbsp;se define por la búsqueda de&nbsp;naturalidad, texturas táctiles y acabados mate&nbsp;que aporten calidez al hogar.

    ANNAKE.

    Durante años, el piso flotante fue una de las opciones más elegidas para renovar los ambientes del hogar. Sin embargo, en 2026 comenzó a perder protagonismo frente a una tendencia que gana cada vez más espacio en el mundo del diseño interior.

    Se trata del microcemento, un revestimiento moderno que combina estética minimalista, resistencia y practicidad. Arquitectos, diseñadores y propietarios lo eligen por su capacidad de transformar los ambientes sin recurrir a obras invasivas.

    Por qué el microcemento se volvió tendencia

    El principal motivo de su crecimiento es el equilibrio entre diseño y funcionalidad. A diferencia de los pisos tradicionales, el microcemento permite lograr superficies continuas, sin cortes ni juntas visibles, algo muy buscado en los espacios modernos.

    Además, responde a una demanda cada vez más fuerte por ambientes simples, luminosos y visualmente amplios, donde los materiales no compiten entre sí y aportan una sensación de orden y limpieza.

    Cuáles son los beneficios del microcemento

    Entre las ventajas más destacadas de este revestimiento se encuentran:

    • Elimina las juntas y logra una superficie continua.
    • Aporta amplitud visual y uniformidad a los ambientes.
    • Se aplica sobre materiales existentes, como cerámica, mármol o madera.
    • Evita demolición, polvo y ruidos, lo que reduce tiempos de obra.
    • No modifica el nivel del piso, por lo que no afecta puertas ni muebles.
    • Tiene alta adherencia y una instalación rápida.

    Qué ventajas tiene frente a otros pisos

    Una de sus grandes fortalezas es que el microcemento es impermeable, lo que lo convierte en una solución ideal para cocinas, baños y espacios integrados donde la humedad suele ser un problema.

    En cuanto al mantenimiento, se destaca por su fácil limpieza: alcanza con productos de pH neutro o una simple mopa con agua y un poco de vinagre, sin necesidad de químicos agresivos.

    Por último, su resistencia al desgaste y al tránsito diario lo posiciona como una inversión duradera, capaz de mantenerse en buen estado durante años sin perder estética ni funcionalidad.

    Fuente: TN.

