jueves 19 de febrero de 2026
    • San Nicolás: Pese al paro general, PAMI atiende con normalidad y garantiza servicios a jubilados

    Mientras el paro nacional afecta múltiples actividades en todo el país, las oficinas de PAMI mantienen la atención habitual en San Nicolás.

    19 de febrero de 2026 - 14:04
    En medio del paro general convocado por la CGT para este jueves 19 de febrero, distintos organismos públicos y privados modificaron su funcionamiento. Sin embargo, en la ciudad de San Nicolás, PAMI confirmó que sus delegaciones permanecerán abiertas y atenderán con normalidad, garantizando la continuidad de los servicios destinados a jubilados y pensionados.

    Paro general y fuerte impacto en servicios públicos

    La Confederación General del Trabajo (CGT) impulsó una medida de fuerza por 24 horas en rechazo al tratamiento de la Reforma Laboral que será debatida en la Cámara de Diputados. La convocatoria tuvo adhesión de diversos gremios y sectores sindicales, generando una jornada marcada por interrupciones parciales en el transporte, la administración pública, la educación y distintas actividades comerciales.

    En varias ciudades del país, el paro provocó cambios en la rutina diaria de los ciudadanos, con reducción de servicios y atención limitada en organismos estatales. Muchas dependencias optaron por esquemas mínimos de funcionamiento o directamente suspendieron la atención presencial.

    PAMI garantiza atención normal durante la jornada

    A diferencia de otros organismos nacionales, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) resolvió mantener abiertas sus oficinas y brindar atención habitual durante toda la jornada. Desde la entidad se informó que los afiliados podrán realizar trámites, consultas y gestiones administrativas sin modificaciones en los horarios establecidos.

    La decisión busca evitar complicaciones para jubilados y pensionados, uno de los sectores más sensibles frente a interrupciones en servicios vinculados a la salud y la seguridad social. De esta manera, se garantiza el acceso a turnos, autorizaciones médicas y asesoramiento presencial.

    Además, las prestaciones médicas, farmacias adheridas y canales digitales continúan operativos, permitiendo que los afiliados mantengan sus tratamientos sin inconvenientes.

    Qué servicios funcionan y cuáles siguen afectados

    Mientras PAMI mantiene su actividad normal, otros organismos registran cambios significativos. Algunas dependencias públicas redujeron su atención y varios gremios confirmaron la adhesión al paro, impactando principalmente en áreas administrativas y servicios urbanos.

    En contraste, organismos vinculados a prestaciones sociales esenciales optaron por sostener la atención para evitar demoras en trámites sensibles. En ese contexto, tanto PAMI como otras áreas estratégicas priorizaron la continuidad operativa para asegurar la asistencia a los sectores más vulnerables.

    La jornada, atravesada por el debate político y sindical en torno a la reforma laboral, refleja así un escenario mixto: mientras parte del país reduce su actividad, servicios clave continúan funcionando para garantizar atención a la población.

