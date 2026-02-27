sábado 28 de febrero de 2026
    • San Nicolás: Arranca el Torneo Apertura "Jorge Piaggio" y vuelve la pasión del fútbol local

    Con partidos atractivos desde este viernes, comienza el campeonato en San Nicolás homenaje a Jorge Piaggio, figura histórica vinculada al Mundial Juvenil 1979.

    27 de febrero de 2026 - 19:00
    Este viernes se pondrá en marcha el Torneo Apertura. La jornada se abrirá con el duelo que protagonizarán Conesa y Belgrano a las 20:00, realizándose la inauguración del campeonato que lleva el nombre de “Jorge Piaggio”.

    Este viernes se pondrá en marcha el Torneo Apertura. La jornada se abrirá con el duelo que protagonizarán Conesa y Belgrano a las 20:00, realizándose la inauguración del campeonato que lleva el nombre de "Jorge Piaggio".

    El Norte

    El fútbol en la ciudad de San Nicolás vuelve a ponerse en marcha este viernes con el inicio del Torneo Apertura “Jorge Piaggio”, una competencia que promete emociones desde la primera fecha y que reunirá a los principales clubes de la región. La jornada inaugural tendrá dos encuentros simultáneos y marcará oficialmente el comienzo de una nueva temporada.

    Un homenaje a Jorge Piaggio y a una generación histórica

    El campeonato lleva el nombre de Jorge Piaggio, en reconocimiento a su trayectoria y aporte al fútbol regional. Piaggio integró la recordada Selección Argentina juvenil que se consagró campeona del mundo en Japón 1979 bajo la conducción de César Luis Menotti.

    Aquel equipo quedó en la historia por reunir a grandes talentos del fútbol argentino, entre ellos Diego Maradona como máxima figura y al goleador Ramón Díaz, protagonistas de una consagración que marcó una época y sigue siendo referencia para las nuevas generaciones.

    El homenaje busca destacar no solo los logros deportivos, sino también el legado formativo y humano que representa para el fútbol local.

    Conesa y Belgrano abren el torneo con proyectos renovados

    La acción comenzará este viernes a las 20:00 con el duelo entre Conesa y Belgrano, encuentro que además incluirá el acto inaugural del certamen.

    El conjunto de Conesa iniciará una nueva etapa con la conducción técnica de Fabricio Musso y Laureano Meraviglia, dos entrenadores surgidos del propio club. La apuesta combina identidad y renovación, con el regreso de futbolistas como Alejo Centenari, Tomás Baciochi y Jerónimo Seccaspina, junto a varios juveniles promovidos al plantel superior.

    Belgrano, por su parte, mantiene la base competitiva de la temporada pasada y llega con rodaje, ya que participa actualmente en el torneo de clubes de la Federación Norte de la provincia de Buenos Aires, lo que le aporta ritmo y experiencia para el debut.

    Somisa y Regatas, otro duelo atractivo en la jornada inicial

    En simultáneo, Somisa y Regatas protagonizarán el otro encuentro del viernes. El equipo dirigido por Emanuel Ojeda atraviesa un calendario exigente, ya que compite en la Copa Federación y el domingo deberá visitar a Belgrano, motivo por el cual podría presentar una formación alternativa.

    Regatas, conocido como el “Náutico”, afronta el torneo con un plantel de jerarquía que viene de disputar el Regional Federal Amateur, experiencia que le otorga un respaldo competitivo importante para aspirar a los primeros puestos.

    Programación completa de la primera fecha del Torneo Apertura

    Viernes 27 de febrero

    20:00 – Conesa vs. Belgrano

    20:00 – Somisa vs. Regatas

    Sábado 28 de febrero

    17:00 – Matienzo vs. Defensores

    18:30 – Paraná vs. El Fortín

    Domingo 1 de marzo

    16:30 – Gral. Rojo vs. Fútbol San Nicolás

    17:00 – Social vs. Los Andes

    17:00 – 12 de Octubre vs. San Martín

    18:00 – La Emilia vs. Argentino Oeste

    Con expectativas renovadas, nuevos proyectos deportivos y el reconocimiento a una figura emblemática, el Torneo Apertura inicia un nuevo capítulo que promete estadios llenos, rivalidades históricas y el regreso de la pasión del fútbol local.

