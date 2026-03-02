Avanza la refuncionalización del centro de San Nicolás: habilitan Pellegrini y siguen las obras en Rivadavia

A través de sus redes sociales, la Municipalidad de San Nicolás informó que ha concluído la obra de calle Pellegrini, entre Rivadavia y Alem, en el marco de la puesta en valor de la zona céntrica. La obra de refuncionalización del centro continuará ahora por calle Rivadavia, entre Pellegrini y Nación.

La ciudad de San Nicolás continúa avanzando con una de las intervenciones urbanas más importantes de los últimos años. Tras finalizar las obras sobre calle Pellegrini, el tránsito quedó nuevamente habilitado mientras el Municipio prepara el inicio de una nueva etapa del plan de refuncionalización que transformará el corazón del casco urbano.

Durante el fin de semana concluyeron los trabajos sobre calle Pellegrini, en el tramo comprendido entre Rivadavia y Alem, lo que permitió restablecer la circulación vehicular en un sector clave del centro nicoleño.

La reapertura representa un alivio para comerciantes, vecinos y conductores, ya que mejora la conectividad en una zona de alto movimiento diario. Según informaron desde el Municipio, la intervención forma parte de un proyecto integral orientado a optimizar el tránsito y modernizar la infraestructura urbana.

Las autoridades municipales anticiparon que en los próximos días comenzarán las tareas sobre calle Rivadavia, dando continuidad a una obra planificada por etapas para minimizar el impacto en la actividad comercial y la movilidad.

Desde el gobierno local solicitaron circular con precaución en las áreas intervenidas y utilizar calles alternativas cuando sea posible, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y evitar demoras mientras avanzan los trabajos.

Un plan integral para modernizar el centro de San Nicolás

El proyecto de refuncionalización ya cuenta con etapas ejecutadas en calles De la Nación y Mitre, entre avenida Moreno y Sarmiento, donde se implementaron mejoras urbanas orientadas a priorizar al peatón y renovar el espacio público.

Entre las principales intervenciones se destacan la modalidad “manda peatón”, la instalación de luminarias LED, la incorporación de nuevo arbolado urbano y la creación de dársenas de estacionamiento. Estas acciones buscan consolidar un centro más accesible, ordenado y moderno, fortaleciendo además el desarrollo comercial y la experiencia cotidiana de vecinos y visitantes.