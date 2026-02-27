San Nicolás: El Vacunatorio del Hospital San Felipe adhiere al paro y suspende la atención este viernes

El día viernes 27 de febrero el Vacunatorio del Hospital San Felipe y dependencias no brindará atención debido al paro que se llevará a cabo en rechazo a la Reforma Laboral que será tratada nuevamente en el Senado.

El Vacunatorio del Hospital San Felipe de la ciudad de San Nicolás no brindará atención este viernes 27 de febrero debido a la adhesión al paro nacional convocado por gremios estatales. La medida responde al rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y afectará la atención programada, obligando a reordenar turnos médicos previstos.

A través de un comunicado oficial, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó su adhesión al paro y movilización nacional por 24 horas, medida que alcanzará a dependencias de la administración pública nacional, provincial y municipal.

Como consecuencia, el Vacunatorio del Hospital San Felipe permanecerá cerrado durante toda la jornada del viernes, sin atención al público. Desde el centro de salud informaron que los turnos asignados deberán ser reprogramados, solicitando a los pacientes aguardar nuevas comunicaciones para la reorganización del cronograma.

El gremio explicó que la protesta se realiza en rechazo a la reforma laboral presentada en el Congreso por la administración del presidente Javier Milei, iniciativa que volverá a ser tratada en el Senado.

Según ATE, la propuesta representa una “reforma laboral regresiva” que afecta derechos adquiridos de los trabajadores estatales. En ese marco, la organización sindical resolvió sumarse a la medida de fuerza junto a otros sectores del empleo público en todo el país.

Principales reclamos incluidos en la medida de fuerza

Entre los puntos centrales del paro, el gremio enumeró una serie de demandas vinculadas a la situación laboral y previsional:

Rechazo a la reforma laboral y a la reforma penal juvenil.

Reapertura inmediata de paritarias y aumento salarial para trabajadores estatales.

Rechazo al achicamiento del Estado y a las privatizaciones de empresas públicas.

Pase a planta permanente de trabajadores precarizados.

Reincorporación de empleados despedidos.

Restitución de fondos adeudados a las provincias.

Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

Desde el hospital indicaron que, finalizada la jornada de protesta, la atención retomará su funcionamiento habitual, mientras se informarán las nuevas fechas para quienes tenían turnos asignados.