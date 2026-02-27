viernes 27 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: El Vacunatorio del Hospital San Felipe adhiere al paro y suspende la atención este viernes

    La medida de fuerza convocada a nivel nacional impactará en el servicio de vacunación y dependencias del hospital de San Nicolás.

    27 de febrero de 2026 - 10:07
    El día viernes 27 de febrero el Vacunatorio del Hospital San Felipe y dependencias no brindará atención debido al paro que se llevará a cabo en rechazo a la Reforma Laboral que será tratada nuevamente en el Senado.

    El día viernes 27 de febrero el Vacunatorio del Hospital San Felipe y dependencias no brindará atención debido al paro que se llevará a cabo en rechazo a la Reforma Laboral que será tratada nuevamente en el Senado.

    Hospital San Felipe

    El Vacunatorio del Hospital San Felipe de la ciudad de San Nicolás no brindará atención este viernes 27 de febrero debido a la adhesión al paro nacional convocado por gremios estatales. La medida responde al rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y afectará la atención programada, obligando a reordenar turnos médicos previstos.

    Lee además
    La seccional San Nicolás del Sindicato Luz y Fuerza culminará hoy viernes el proceso electoral que oficializará la Comisión Directiva 2026-2030, Comisión Revisora de Cuentas, Congresales a FATLyF y Delegados a CGT.

    San Nicolás: Nueva etapa del sindicato Luz y Fuerza con continuidad
    Tras años de sequías, inundaciones y temperaturas extremas, la pregunta que sobrevuela el sector productivo es qué esperar del clima en las próximas campañas. El meteorólogo Leonardo De Benedictis evalúa el escenario que se abre este año.

    San Nicolás: Punto Clima en Expoagro, las variables climáticas que el agro deberá seguir de cerca en 2026

    Paro nacional y suspensión del servicio de vacunación

    A través de un comunicado oficial, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó su adhesión al paro y movilización nacional por 24 horas, medida que alcanzará a dependencias de la administración pública nacional, provincial y municipal.

    Como consecuencia, el Vacunatorio del Hospital San Felipe permanecerá cerrado durante toda la jornada del viernes, sin atención al público. Desde el centro de salud informaron que los turnos asignados deberán ser reprogramados, solicitando a los pacientes aguardar nuevas comunicaciones para la reorganización del cronograma.

    Reclamo contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno

    El gremio explicó que la protesta se realiza en rechazo a la reforma laboral presentada en el Congreso por la administración del presidente Javier Milei, iniciativa que volverá a ser tratada en el Senado.

    Según ATE, la propuesta representa una “reforma laboral regresiva” que afecta derechos adquiridos de los trabajadores estatales. En ese marco, la organización sindical resolvió sumarse a la medida de fuerza junto a otros sectores del empleo público en todo el país.

    Principales reclamos incluidos en la medida de fuerza

    Entre los puntos centrales del paro, el gremio enumeró una serie de demandas vinculadas a la situación laboral y previsional:

    • Rechazo a la reforma laboral y a la reforma penal juvenil.

    • Reapertura inmediata de paritarias y aumento salarial para trabajadores estatales.

    • Rechazo al achicamiento del Estado y a las privatizaciones de empresas públicas.

    • Pase a planta permanente de trabajadores precarizados.

    • Reincorporación de empleados despedidos.

    • Restitución de fondos adeudados a las provincias.

    • Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

    Desde el hospital indicaron que, finalizada la jornada de protesta, la atención retomará su funcionamiento habitual, mientras se informarán las nuevas fechas para quienes tenían turnos asignados.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: Nueva etapa del sindicato Luz y Fuerza con continuidad

    San Nicolás: Punto Clima en Expoagro, las variables climáticas que el agro deberá seguir de cerca en 2026

    Amplio operativo policial en el centro de San Nicolás: controles masivos y 12 aprehensiones

    Abril Demasi, la joven de San Nicolás elegida para un programa aeroespacial en Estados Unidos

    El municipio de San Nicolás pavimentó el acceso entre Costanera Alta y Laguna Descubrí

    San Nicolás: Aumenta la luz en la Provincia y las facturas llegarán con subas de hasta 17%

    Un joven de San Nicolás fue elegido para "Charlie y la fábrica de chocolate" y lanzan campaña solidaria

    San Nicolás: Consejo Escolar definió el menú escolar 2026 con partidas provinciales que no superan los $1.000

    San Nicolás: Expoagro 2026 tendrá delegaciones de 21 países y refuerza su perfil internacional agroindustrial

    San Nicolás: Más limpieza en la ciudad, el Municipio advierte por multas en terrenos sin cuidado

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La seccional San Nicolás del Sindicato Luz y Fuerza culminará hoy viernes el proceso electoral que oficializará la Comisión Directiva 2026-2030, Comisión Revisora de Cuentas, Congresales a FATLyF y Delegados a CGT.

    San Nicolás: Nueva etapa del sindicato Luz y Fuerza con continuidad

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La seccional San Nicolás del Sindicato Luz y Fuerza culminará hoy viernes el proceso electoral que oficializará la Comisión Directiva 2026-2030, Comisión Revisora de Cuentas, Congresales a FATLyF y Delegados a CGT.

    San Nicolás: Nueva etapa del sindicato Luz y Fuerza con continuidad
    El escenario que se abre para el lunes es complejo. El gobernador Axel Kicillof enfrentará un paro simultáneo de docentes, judiciales y estatales.

    Paro docente, judicial y estatal este lunes: ¿Qué pasará en Pergamino?

    En el Salón Diputado Dr. Manuel Florencio Mantilla del Edificio Guardacostas, sede central de la Prefectura Naval Argentina, se realizó la jornada “Drogas sintéticas: tendencias, desafíos y respuestas en los planos provincial, nacional e internacional”.

    El intendente de Zárate participó de una jornada internacional sobre drogas sintéticas y crimen organizado

    Personal de Prefectura San Pedro y otras jurisdicciones trabajan en la búsqueda de una persona que desapareció en el río Paraná.

    San Pedro: Tragedia en el río Paraná, hallaron la lancha y continúa la búsqueda del tripulante desaparecido

    La Municipalidad de Pergamino informa el cronograma del servicio gratuito de recolección de residuos voluminosos correspondiente al mes de marzo. 

    Recolección de residuos voluminosos en marzo 2026