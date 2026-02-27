viernes 27 de febrero de 2026
    • San Nicolás: Nueva etapa del sindicato Luz y Fuerza con continuidad

    El sindicato de San Nicolás oficializa su nueva Comisión Directiva 2026-2030 tras presentarse una única lista. Alberto Noguera continuará al frente del gremio.

    27 de febrero de 2026 - 15:26
    La seccional San Nicolás del Sindicato Luz y Fuerza culminará hoy viernes el proceso electoral que oficializará la Comisión Directiva 2026-2030, Comisión Revisora de Cuentas, Congresales a FATLyF y Delegados a CGT.

    La seccional San Nicolás del Sindicato Luz y Fuerza culminará hoy viernes el proceso electoral que oficializará la Comisión Directiva 2026-2030, Comisión Revisora de Cuentas, Congresales a FATLyF y Delegados a CGT.

    El Norte

    El Sindicato de Luz y Fuerza de la ciudad de San Nicolás completará este viernes el proceso electoral que formalizará la nueva conducción gremial para el período 2026-2030. Con una única lista presentada, Alberto Noguera continuará como secretario general, consolidando su liderazgo tras haber asumido de manera interina luego del fallecimiento de Guillermo Mansilla.

    Continuidad institucional en Luz y Fuerza San Nicolás

    La seccional San Nicolás culminará hoy la instancia electoral que permitirá oficializar la nueva Comisión Directiva, la Comisión Revisora de Cuentas, los congresales ante la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF) y los delegados ante la CGT.

    La “Agrupación Unidad” fue la única que presentó candidatos, lo que garantiza la continuidad de Alberto Noguera al frente del sindicato hasta el año 2030. El dirigente había asumido la conducción de manera interina tras el fallecimiento del histórico referente lucifuercista Guillermo Mansilla, marcando una etapa de transición que ahora quedará formalmente consolidada.

    Cómo estará integrada la nueva Comisión Directiva 2026-2030

    La nueva conducción gremial estará integrada por Domingo Antonio La Fratta como Pro-Secretario General y Daiana Carolina La Fratta en la Secretaría de Organización. El área gremial quedará a cargo de Patricio Javier Amaya, acompañado por Sebastián Mencacci como Pro-Secretario Gremial.

    Además, Daniel Omar Santobar ocupará la Secretaría Administrativa; Abel Emilio Monges estará al frente de Vivienda y Obras; Matías Ramón Mansilla asumirá en Hacienda; Ricardo La Fratta en Previsión Social y Miguel Francisco Michel en Política Energética.

    La estructura se completa con Pablo Agustín Sívori en Obra Social, Agostina Rimoldi en Actas, Leonardo Kallsten en Prensa y Cultura y Marcelo Nervis en Turismo y Deporte, junto a los vocales Mariano Giles, Emmanuel Alejandro Fernández, Edgar Manuel Toloza, Nazareno Nicolás Ruffini y Juan Franco Marchiano.

    Historia y crecimiento del gremio lucifuercista nicoleño

    La seccional San Nicolás del Sindicato de Luz y Fuerza fue creada el 18 de mayo de 1962 y, desde entonces, consolidó un proceso de crecimiento sostenido orientado a la defensa de los derechos laborales de los trabajadores del sector energético.

    Su primera sede funcionó en Ameghino 67, luego se trasladó a Pellegrini 68 y, desde mediados de 2015, opera en su actual edificio ubicado en Garibaldi 221, desde donde desarrolla la actividad sindical, social y administrativa que caracteriza al gremio en la región.

    Temas
