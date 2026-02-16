San Nicolás: Expoagro 2026 mostrará la vanguardia en maquinaria agrícola

VillaNueva Drones participará por primera vez en la Expoagro de San Nicolás con su propuesta de drones agrícolas

Del 10 al 13 de marzo, el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás volverá a convertirse en el epicentro del agro nacional con la realización de Expoagro 2026 edición YPF Agro, una cita clave donde la innovación tecnológica marcará el pulso de la nueva campaña.

Arrancó en San Nicolás el Festival RICO en el Empedrado con más de 50 propuestas gastronómicas

San Pedro: Ocho acusados a juicio por venta de drogas con un bar como fachada

La nueva edición de Expoagro 2026 edición YPF Agro reunirá a las principales empresas nacionales e internacionales del sector, que ya confirmaron presentaciones exclusivas, lanzamientos y propuestas comerciales especialmente diseñadas para el productor argentino.

En el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás de los Arroyos, la maquinaria agrícola volverá a ocupar un lugar central, consolidando a la exposición como la “Capital Nacional de los Agronegocios”.

Entre las firmas que debutarán en la muestra se encuentra Shacman Argentina, importador y distribuidor oficial de la marca en el país. Con menos de dos años de operación en el mercado local, la compañía presentará nuevos productos, promociones especiales, descuentos y sorteos, respaldados por su red nacional de concesionarios y servicio técnico.

Por su parte, Pauny, referente nacional en la fabricación de tractores de 100 a 380 HP, realizará el lanzamiento de dos nuevos modelos. Desde la empresa destacaron que Expoagro representa un punto de encuentro estratégico entre fabricantes y clientes, además de una vidriera clave para exhibir innovación.

También dirá presente Crucianelli, especializada en sembradoras y fertilizadoras, que celebrará sus 70 años de trayectoria en el marco de su vigésima participación en la muestra. La firma ofrecerá financiación propia a cuatro años y actividades especiales para el público familiar.

Inteligencia artificial, drones y fertilización inteligente

La tecnología aplicada al campo tendrá un fuerte protagonismo. Indecar Maquinarias S.A. exhibirá su línea completa para siembra directa, fertilización y monitoreo, con soluciones orientadas a mejorar la precisión y la eficiencia operativa.

En tanto, VillaNueva Drones participará por primera vez con su propuesta de drones agrícolas y evalúa lanzar el dron más grande de Sudamérica, en una apuesta fuerte por la agricultura de precisión. La empresa anticipó descuentos y distintas modalidades de pago para los visitantes.

La firma Caimán S.A. presentará su segunda máquina selectiva, una serie de equipos únicos en el país que incorporan inteligencia artificial. Junto a su marca de fertilizadoras Invezta, ofrecerá financiamiento de fábrica y bancario, apuntando a abrir el año comercial con nuevas operaciones.

Financiamiento y regreso de marcas al mercado argentino

El financiamiento será otro de los ejes centrales de la exposición. Las compañías anticiparon promociones especiales, líneas de crédito en pesos y dólares, leasing, planes con cheques y opciones en moneda extranjera, en un contexto donde el acceso al crédito resulta determinante para la inversión productiva.

En ese marco, Deutz Fahr Argentina marcará su regreso a la exposición con una gama de tractores que va desde los 36 hasta los 126 CV. La presencia buscará reforzar el posicionamiento de la marca en el mercado local y potenciar las ventas a través de su red de concesionarios.

Con una agenda cargada de desarrollos tecnológicos, inteligencia artificial aplicada, agricultura de precisión y nuevas alternativas de financiamiento, Expoagro 2026 volverá a consolidarse como el escenario donde la innovación en maquinaria agrícola se transforma en oportunidades concretas para productores, contratistas y empresas del sector.

La cuenta regresiva ya comenzó y, una vez más, San Nicolás será el punto de encuentro donde el futuro del agro argentino empezará a tomar forma.