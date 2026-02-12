Nuevos incendios en las islas frente a San Nicolás: preocupación por focos en Lechiguanas

Se registraron nuevos focos de incendio en las islas entrerrianas frente a San Nicolás. Este miércoles por la noche se detectaron llamas activas en la zona de las islas Lechiguanas, que pudieron observarse con claridad desde la costanera local.

Los incendios en las islas entrerrianas frente a San Nicolás volvieron a generar preocupación este miércoles por la noche, cuando nuevas columnas de humo y fuego fueron claramente visibles desde la costanera local. Las llamas se registraron en el sector de las islas Lechiguanas y fueron documentadas mediante un registro fotográfico realizado a las 22:15 horas.

De acuerdo con las imágenes captadas desde la ribera nicoleña, los focos se mantenían activos durante la noche y las columnas de humo se elevaban con intensidad sobre el sector insular. La visibilidad del fenómeno desde distintos puntos del paseo costero volvió a generar inquietud entre vecinos que transitaban la zona.

El registro fue realizado por EL NORTE, que documentó el avance de las llamas en la zona de islas ubicada frente a la ciudad. Las fotografías muestran claramente el resplandor del fuego sobre el horizonte del delta.

Este nuevo episodio se suma a una serie de eventos similares ocurridos en las últimas semanas en el delta del río Paraná, un territorio que históricamente atraviesa situaciones de incendios en períodos de altas temperaturas y escasas precipitaciones.

Antecedentes recientes en el delta del Paraná

El pasado 7 de febrero ya se habían detectado focos en el mismo sector insular, situación que reactivó el seguimiento por parte de la comunidad y de organismos vinculados al monitoreo ambiental. En aquella oportunidad, el humo también resultó visible desde distintos puntos de la ciudad.

Los incendios en humedales del delta constituyen una problemática recurrente que impacta no solo en el ecosistema, sino también en la calidad del aire en localidades ribereñas como San Nicolás. En años anteriores, episodios de mayor magnitud llegaron incluso a generar afectación en la visibilidad y molestias respiratorias en la población.

Si bien no trascendieron detalles oficiales inmediatos sobre el origen de estos nuevos focos, la reiteración de episodios mantiene la atención puesta sobre la región.

Impacto ambiental y preocupación ciudadana

La reaparición de incendios en las islas entrerrianas vuelve a poner en debate la situación ambiental del delta del Paraná. Los humedales cumplen una función clave como reguladores naturales del agua, reservorios de biodiversidad y amortiguadores climáticos, por lo que los incendios generan consecuencias que trascienden el momento puntual del siniestro.

Vecinos de la ribera nicoleña manifestaron inquietud ante la repetición de los focos, especialmente en jornadas nocturnas donde el resplandor del fuego resulta más visible. La situación se produce en un contexto de condiciones meteorológicas que pueden favorecer la propagación de llamas en áreas de vegetación seca.

Mientras se aguardan precisiones oficiales sobre eventuales intervenciones o controles en la zona, los nuevos focos detectados este miércoles vuelven a instalar el tema en la agenda regional y reavivan la preocupación por la persistencia de incendios en el ecosistema del delta frente a San Nicolás.