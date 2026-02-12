Anfiteatro vandalizado: el municipio de San Nicolás avanza contra los padres de los menores

Tras los actos de vandalismo realizados en la costanera días atrás por menores de edad, desde el Juzgado de Convivencia citaron a los padres de los mismo para este viernes.

Tras los graves destrozos registrados en San Nicolás en el Anfiteatro de la Costanera Baja, el Juzgado de Convivencia y Faltas citó para este viernes a los padres de los seis menores identificados como autores de los hechos. La convocatoria por el municipio busca avanzar en sanciones que contemplen multas y la reparación de los daños ocasionados al espacio público .

Luego de los hechos de vandalismo ocurridos en la Escalinata que une las costaneras alta y baja, el municipio evaluó las herramientas legales disponibles para aplicar sanciones. Los menores involucrados tienen entre 8 y 14 años, por lo que la responsabilidad administrativa recaería sobre sus padres o tutores.

Según trascendió, este viernes deberán presentarse ante la jueza de Convivencia y Faltas, Dra. Marianela La Fratta, donde se definirá la eventual sanción. La medida podría incluir una multa económica, la reparación del daño causado y penas accesorias, de acuerdo con la normativa vigente.

El intendente Santiago Passaglia se refirió públicamente al episodio y aseguró que los adultos responsables deberán afrontar las consecuencias económicas de los destrozos.

Qué establece el Código de Convivencia

El Artículo 25 del Código de Convivencia regula las infracciones cometidas por menores de 18 años y establece que los padres, tutores o cuidadores pueden ser sancionados si incumplieron su deber de vigilancia. La norma prevé multas que van de 50 a 1000 módulos, una vez determinada la responsabilidad del menor.

La autoridad de aplicación debe investigar el hecho y, comprobada la participación del menor, citar en un plazo de 48 horas a los adultos responsables para avanzar con la sanción correspondiente.

Multas millonarias por daños en espacios públicos

Por su parte, el Artículo 111 del mismo Código contempla específicamente los daños ocasionados en espacios públicos como plazas, parques, balnearios o estructuras municipales. Las multas pueden oscilar entre 10 y 2000 módulos, además de la obligación de reparar el daño.

Al valor actual del módulo punitivo, las sanciones podrían ir desde $67.390 hasta superar los $13 millones en los casos más graves. La normativa también establece que, si los daños fueron provocados por menores, la sanción se aplicará a quienes tengan su cuidado, conforme lo dispuesto en el Artículo 25.

Desde el municipio señalaron que el objetivo es preservar el patrimonio público y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse. La resolución que adopte el Juzgado este viernes marcará el alcance concreto de las sanciones.