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    • San Nicolás: La Biblioteca Rafael de Aguiar proyectará la película "Leo & Lou" con debate y café compartido

    En San Nicolás la propuesta se realizará el domingo 5 de julio e incluirá una presentación, la proyección del filme español.

    30 de junio de 2026 - 19:20
    Se trata de una comedia dramática, ambientada en los paisajes de Galicia y acompañada por su música característica.

    Se trata de una comedia dramática, ambientada en los paisajes de Galicia y acompañada por su música característica.

    Opinando San Nicolás

    La Biblioteca Popular Rafael de Aguiar de la ciudad de San Nicolás volverá a abrir sus puertas al cine con una nueva edición de su ciclo "Domingos de Cine en la Biblioteca". El domingo 5 de julio se proyectará la película española "Leo & Lou", una propuesta que combinará cine, reflexión y un espacio de encuentro para toda la comunidad.

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    Una nueva edición de Domingos de Cine en la Biblioteca

    La actividad se desarrollará desde las 17:30 en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Biblioteca Popular Rafael de Aguiar, ubicada en la esquina de Ameghino y Don Bosco, con ingreso por esta última calle.

    La película elegida para esta oportunidad es "Leo & Lou" (2025), dirigida por Carlos Solano. Se trata de una comedia dramática ambientada en los paisajes de Galicia, donde la historia transcurre acompañada por la música y la identidad cultural de esa región española.

    Antes del inicio de la función, las panelistas Analía Ludi, Alicia Rossi y Patricia Petrirena ofrecerán una breve presentación con información sobre la producción y algunos aspectos destacados que enriquecerán la experiencia de los espectadores.

    De qué trata la película "Leo & Lou"

    La historia sigue a Leo, una niña de apenas 10 años que decide escapar de un orfanato. En su camino conoce a Lou, un hombre de carácter difícil, acostumbrado a los conflictos y poco dispuesto a involucrarse con los demás.

    Lo que comienza como un intento por ayudarla a regresar termina convirtiéndose en un viaje inesperado hacia una competencia de pesca. A lo largo del recorrido por Galicia, ambos protagonistas construirán un vínculo tan particular como conmovedor.

    Con momentos de humor, emoción y reflexión, la película presenta una entrañable road movie protagonizada por una niña que no habla y un hombre que parece no querer escuchar, quienes encontrarán en el camino una nueva oportunidad para transformar sus vidas.

    Debate, especialistas y entradas para la función

    Como es habitual en el ciclo cinematográfico, una vez finalizada la proyección se abrirá un espacio de intercambio entre los asistentes, acompañado por un café.

    En esta ocasión participarán también la psicóloga María Eugenia Porthé y la licenciada en Servicio Social Susana García, quienes aportarán sus miradas profesionales para enriquecer el debate y analizar las temáticas que plantea la película.

    La actividad tiene además un fin solidario, ya que todo lo recaudado será destinado al sostenimiento de la Biblioteca Popular Rafael de Aguiar.

    Las entradas tendrán un valor de $5.000 para socios y de $6.000 para el público en general. La propuesta se presenta como una alternativa cultural para disfrutar durante el mes del Día del Amigo, combinando cine, diálogo y participación comunitaria.

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