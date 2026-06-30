En Pergamino continúan las obras del plan integral para limpieza de canales y desagües

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Pergamino continúa ejecutando un importante plan de limpieza y mantenimiento de canales y desagües a cielo abierto , una intervención que forma parte del programa de obras previsto para distintos sectores de la ciudad con el objetivo de mejorar el sistema de drenaje pluvial y reducir el riesgo de anegamientos durante los episodios de lluvias intensas.

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Las tareas se llevan adelante con personal y maquinaria propia del Municipio, lo que permite avanzar de manera sostenida en la limpieza de conductos, canales y zanjas que cumplen un papel fundamental en el escurrimiento del agua de lluvia.

Desde el área de Servicios Públicos señalaron que estos trabajos responden a una demanda concreta de los vecinos y forman parte de un plan permanente de mantenimiento de la infraestructura hidráulica urbana. El objetivo es garantizar que los desagües se encuentren libres de sedimentos, malezas, residuos y otros elementos que puedan obstaculizar la circulación del agua.

La acumulación de tierra, vegetación y basura en los canales disminuye la capacidad de evacuación del sistema, por lo que las tareas de limpieza resultan esenciales para mantener su correcto funcionamiento, especialmente durante los meses en los que suelen registrarse precipitaciones de mayor intensidad.

Una limpieza integral

El operativo contempla la remoción de sedimentos, el desmalezado de los márgenes, la limpieza integral de los canales y la posterior disposición del material extraído, mejorando así la capacidad de conducción del agua y favoreciendo un drenaje más eficiente.

Desde el Municipio remarcaron que el mantenimiento preventivo de los desagües constituye una herramienta clave para minimizar inconvenientes en los barrios cuando se producen tormentas de consideración. Un sistema hidráulico en buenas condiciones permite acelerar el escurrimiento del agua, disminuyendo la posibilidad de acumulaciones en calles, veredas y sectores bajos de la ciudad.

Asimismo, indicaron que estas intervenciones forman parte de una política de mantenimiento permanente de la infraestructura urbana, que se complementa con otras obras vinculadas al mejoramiento de calles, alcantarillas, conductos pluviales y espacios públicos.

Cuidar y no arrojar residuos

Las autoridades también recordaron la importancia de la colaboración de los vecinos para preservar el funcionamiento de los desagües. En ese sentido, solicitaron evitar arrojar residuos domiciliarios, restos de poda, escombros u otros materiales en canales y zanjas, ya que estas prácticas generan obstrucciones que dificultan el normal escurrimiento del agua y pueden provocar inconvenientes durante las lluvias.

Con este plan de limpieza, la Secretaría de Servicios Públicos busca mantener en óptimas condiciones la red de desagües a cielo abierto de Pergamino, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema pluvial y contribuyendo a mejorar la seguridad y la calidad de vida de los habitantes de los distintos barrios de la ciudad.