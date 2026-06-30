Racing presentó al futbolista de San Nicolás, Ulises Ortegoza como refuerzo para el Torneo Clausura

El nicoleño Ulises Ortegoza ya es de Racing: se sometió a la revisión médica y firmó su contrato con la institución de Avellaneda. Se espera que en las próximas horas se sume a la pretemporada con el plantel.

Racing Club de Avellaneda confirmó la incorporación del oriundo de San Nicolás , Ulises Ortegoza, como uno de sus primeros refuerzos para afrontar el Torneo Clausura. El volante de 29 años superó la revisión médica, firmó su contrato con la institución de Avellaneda y se sumará en las próximas horas a la pretemporada encabezada por Juan Pablo Vojvoda.

Trabajadores de Clínica San Nicolás denuncian que cobran solo el 40% del sueldo y siguen sin aguinaldo

San Nicolás: La Biblioteca Rafael de Aguiar proyectará la película "Leo & Lou" con debate y café compartido

La Academia oficializó este lunes la llegada del mediocampista, quien arriba procedente de Talleres de Córdoba luego de una destacada temporada. Para quedarse con el futbolista, el club de Avellaneda desembolsó cerca de un millón y medio de dólares y adquirió el 100% de su ficha.

Ortegoza estampó la firma de un vínculo por tres años y medio, una muestra de la confianza que la dirigencia deposita en un jugador que se consolidó como una de las piezas importantes del conjunto cordobés durante las últimas campañas.

Nacido en San Nicolás, el volante tendrá ahora la oportunidad de defender una de las camisetas más importantes del fútbol argentino, en un equipo que buscará ser protagonista tanto en el ámbito local como en las competencias internacionales.

Los números de Ortegoza en Talleres antes de llegar a Racing

El mediocampista llega a Racing después de disputar 17 encuentros oficiales con Talleres en lo que va del año. Catorce de esos partidos correspondieron al Torneo Apertura, uno a los playoffs y los dos restantes a la Copa Argentina.

Además de su regularidad, el futbolista aportó dos asistencias que resultaron determinantes para su equipo: una en la victoria por 1 a 0 frente a Rosario Central y otra en el triunfo por 2 a 1 sobre Instituto.

Su capacidad para recuperar balones, distribuir el juego y aportar equilibrio en la mitad de la cancha fueron aspectos que despertaron el interés del cuerpo técnico y de la dirigencia académica durante el mercado de pases.

El mercado de pases de Racing sigue en movimiento

La llegada de Ortegoza se produce en un momento de renovación para Racing, que comenzó una nueva etapa con Juan Pablo Vojvoda como entrenador tras la salida de Gustavo Costas.

Sin embargo, el volante nicoleño no sería la última incorporación. La dirigencia ya alcanzó un acuerdo para sumar al lateral uruguayo Alfonso Espino, quien quedará en libertad de acción tras finalizar su vínculo con el Rayo Vallecano el próximo 1 de julio.

Mientras tanto, el club continúa negociando con otros futbolistas para reforzar distintas posiciones de cara a un semestre exigente, en el que buscará pelear por el Torneo Clausura y consolidar un plantel competitivo bajo las órdenes de su nuevo entrenador.

Con la llegada de Ulises Ortegoza, Racing suma experiencia, equilibrio y jerarquía en la mitad de la cancha, además de incorporar a un futbolista que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y que buscará convertirse rápidamente en una pieza importante del equipo de Avellaneda.