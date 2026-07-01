San Nicolás: Ya rige el nuevo boleto de colectivo, la tarifa plana pasó a costar $1.935

A partir de este miércoles 1° de julio ya rige el nuevo valor del boleto del transporte urbano de pasajeros en San Nicolás, cuya tarifa plana asciende a $1.935. Por su parte, el boleto escolar tiene un valor de $774.

El nuevo cuadro tarifario del transporte público de pasajeros ya está en vigencia en San Nicolás . Desde este miércoles 1° de julio, la tarifa plana del boleto urbano cuesta $1.935, mientras que el boleto escolar pasó a valer $774, tras la aprobación de la actualización por parte del Honorable Concejo Deliberante.

Racing presentó al futbolista de San Nicolás, Ulises Ortegoza como refuerzo para el Torneo Clausura

San Nicolás: La Biblioteca Rafael de Aguiar proyectará la película "Leo & Lou" con debate y café compartido

La actualización de las tarifas fue aprobada durante la sesión del Honorable Concejo Deliberante realizada la semana pasada y posteriormente promulgada por el Departamento Ejecutivo municipal, lo que permitió que los nuevos valores comenzaran a regir desde el primer día de julio.

El incremento impacta tanto en los usuarios del transporte urbano como en quienes utilizan los servicios interurbanos que conectan la ciudad con distintas localidades del partido.

Durante la votación, la iniciativa obtuvo el respaldo de los bloques Hechos y La Libertad Avanza , mientras que los concejales de Fuerza Patria y Alianza La Libertad Avanza votaron en contra del proyecto.

Con la entrada en vigencia de la ordenanza, la tarifa plana para los recorridos urbanos quedó establecida en $1.935, mientras que el boleto escolar pasó a costar $774, manteniendo el beneficio para estudiantes que utilizan diariamente el servicio.

Tarifas de los recorridos entre San Nicolás y La Emilia

La ordenanza también actualizó los valores correspondientes a los servicios interurbanos que unen San Nicolás con La Emilia y otras paradas intermedias.

Los nuevos valores son los siguientes:

San Nicolás – Celestial: $1.935,00

La Emilia – Celestial: $1.935,00

San Nicolás – La Emilia: $2.036,88

Estos recorridos son utilizados diariamente por trabajadores, estudiantes y vecinos que se trasladan entre ambas localidades, por lo que la actualización tendrá impacto directo en el presupuesto de numerosos usuarios del transporte público.

Cuánto cuesta viajar entre San Nicolás y Conesa

La normativa también fijó un nuevo cuadro tarifario para las líneas que conectan San Nicolás con Conesa y las distintas localidades del corredor norte del partido.

Las tarifas vigentes son:

San Nicolás – Campos Salles: $2.036,88

San Nicolás – Villa Esperanza: $2.036,88

San Nicolás – General Rojo: $2.487,91

Villa Esperanza – General Rojo: $1.935,00

Campos Salles – Villa Esperanza: $1.935,00

San Nicolás – Conesa: $3.186,26

San Nicolás – Erézcano: $3.186,26

Conesa – Campos Salles: $3.186,26

Conesa – Erézcano: $2.194,72

Conesa – General Rojo: $2.487,91

General Rojo – Erézcano: $2.036,88

Erézcano – Campos Salles: $2.487,91

Campos Salles – General Rojo: $1.935,00

Villa Esperanza – Erézcano: $1.935,00

Villa Esperanza – Conesa: $1.935,00

Con esta actualización, el municipio busca adecuar el esquema tarifario del transporte público a los costos operativos actuales del servicio. El nuevo cuadro comenzó a aplicarse desde este miércoles y ya se encuentra vigente para todos los usuarios que utilizan las distintas líneas urbanas e interurbanas de San Nicolás.