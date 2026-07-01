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    • San Nicolás: Por el partido de Argentina, cambia el horario de la recolección de residuos este viernes

    Entre SRL confirmó que este viernes la recolección nocturna en San Nicolás comenzará a las 21.30 para acompañar el partido de la Selección Argentina.

    1 de julio de 2026 - 14:20
    Según indicó la prestataria, la decisión busca permitir que los trabajadores puedan acompañar el encuentro del combinado nacional. En ese marco, el servicio comenzará a las 21:00 en Zárate, mientras que en San Nicolás y Pergamino iniciará a partir de las 21:30.

    Según indicó la prestataria, la decisión busca permitir que los trabajadores puedan acompañar el encuentro del combinado nacional. En ese marco, el servicio comenzará a las 21:00 en Zárate, mientras que en San Nicolás y Pergamino iniciará a partir de las 21:30.

    Opinando San Nicolás

    La recolección nocturna de residuos en San Nicolás tendrá una modificación excepcional este viernes 3 de julio debido al encuentro que disputará la Selección Argentina en el Mundial. La empresa prestataria del servicio confirmó que el recorrido comenzará a las 21.30, por lo que solicitó a los vecinos adecuar el horario en el que depositan sus residuos para facilitar el trabajo de los recolectores.

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    La recolección nocturna comenzará a las 21.30 por el partido de Argentina

    La empresa Entre SRL informó que, de manera excepcional, el servicio de recolección nocturna iniciará este viernes a las 21.30 horas, en lugar del horario habitual. La medida responde al compromiso asumido por la firma para permitir que su personal pueda seguir el partido de la Selección Argentina durante el Mundial.

    La comunicación fue realizada a través de las redes sociales oficiales de la empresa, donde expresaron el motivo del cambio con un mensaje dirigido a la comunidad: "Seguimos apoyando a la Selección Argentina en el Mundial".

    Se trata de una modificación que tendrá vigencia únicamente durante la jornada del viernes 3 de julio y que no altera el cronograma de los días posteriores.

    Qué deben hacer los vecinos de San Nicolás con los residuos domiciliarios

    Desde la empresa solicitaron a los vecinos que tengan presente este cambio al momento de sacar las bolsas con residuos domiciliarios. El objetivo es evitar que permanezcan durante varias horas en la vía pública antes del paso de los camiones recolectores.

    Respetar el horario informado no solo contribuye a mantener la limpieza de la ciudad, sino que también ayuda a prevenir la rotura de bolsas por parte de animales y la dispersión de residuos en calles y veredas.

    Las autoridades recuerdan además la importancia de depositar los residuos correctamente cerrados y, en la medida de lo posible, pocos minutos antes del horario previsto para la recolección.

    El servicio volverá a su horario habitual tras la jornada del viernes

    La modificación anunciada por Entre SRL será únicamente por este viernes. Finalizada la jornada, el servicio de recolección nocturna retomará su cronograma habitual, sin cambios para los recorridos previstos durante el fin de semana y los días siguientes.

    Este tipo de adecuaciones excepcionales ya se han implementado en otras oportunidades cuando se desarrollan acontecimientos de gran convocatoria nacional, buscando compatibilizar la prestación del servicio con eventos que generan una alta expectativa entre los trabajadores y la comunidad.

    Desde la empresa reiteraron el agradecimiento por la comprensión de los vecinos y remarcaron la importancia de respetar el horario excepcional para garantizar que la recolección se desarrolle de manera ordenada y eficiente en todos los barrios de San Nicolás.

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