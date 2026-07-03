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    • Multas de tránsito: aumentan un 2,5% los valores en San Nicolás y toda la provincia de Buenos Aires

    Regirá una nueva actualización de las multas de tránsito en San Nicolás y otros municipios bonaerenses. Las sanciones más graves superan los $2,2 millones.

    3 de julio de 2026 - 15:00
    Los conductores de San Nicolás y de los otros 134 municipios de la provincia de Buenos Aires deberán afrontar nuevos valores en las multas de tránsito durante el bimestre julio-agosto.

    Los conductores de San Nicolás y de los otros 134 municipios de la provincia de Buenos Aires deberán afrontar nuevos valores en las multas de tránsito durante el bimestre julio-agosto.

    Google-ilustrativa

    Los conductores de San Nicolás deberán tener en cuenta los nuevos valores de las multas de tránsito que comenzaron a regir durante julio y agosto. La Provincia de Buenos Aires actualizó la Unidad Fija con un incremento del 2,5%, lo que impacta en el costo de todas las infracciones contempladas por la normativa vigente.

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    Aumentan las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires

    El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó una nueva actualización en el valor de las multas de tránsito que regirá durante el bimestre julio-agosto de 2026. La medida alcanza a los 135 municipios bonaerenses, entre ellos San Nicolás, y establece un incremento del 2,5% respecto de la escala anterior.

    La actualización se realizó mediante una resolución provincial que modificó el valor de la Unidad Fija (UF), el parámetro utilizado para calcular el monto de las infracciones de tránsito. Desde este mes, la UF pasó de $2.215 a $2.271, cifra que permanecerá vigente durante los próximos dos meses.

    Este sistema de actualización automática toma como referencia el precio del litro de nafta Premium comercializado en la estación de servicio del Automóvil Club Argentino (ACA) de la ciudad de La Plata, tal como lo establece la legislación bonaerense.

    Cuánto costarán las principales infracciones en San Nicolás

    Con la nueva escala, algunas de las infracciones más comunes registran aumentos que pueden representar un importante impacto económico para los conductores.

    Las multas por exceso de velocidad oscilarán entre los $340.650 y los $2.271.000, dependiendo de la gravedad de la falta.

    Por su parte, quienes circulen sin utilizar el cinturón de seguridad o sin casco en motocicleta deberán afrontar sanciones de entre $113.550 y $227.100.

    Las infracciones consideradas de mayor riesgo, como cruzar un semáforo en rojo, conducir en contramano, manejar bajo los efectos del alcohol, circular con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida, hacerlo sin licencia habilitante o sin seguro obligatorio, tendrán multas que van desde $681.300 hasta $2.271.000.

    En tanto, negarse a realizar un control de alcoholemia continúa siendo una de las conductas más severamente sancionadas, con multas que podrán alcanzar los $2.725.200.

    El listado completo de las multas vigentes durante julio y agosto

    La nueva escala de sanciones establece los siguientes valores:

    • Exceso de velocidad: entre $340.650 y $2.271.000.
    • No usar casco o cinturón de seguridad: entre $113.550 y $227.100.
    • Pasar un semáforo en rojo: entre $681.300 y $2.271.000.
    • Circular en contramano: entre $681.300 y $2.271.000.
    • Girar a la izquierda en lugares prohibidos: entre $681.300 y $2.271.000.
    • Mal estacionamiento: entre $113.550 y $227.100.
    • Conducir con alcohol en sangre: entre $681.300 y $2.271.000.
    • Negarse al test de alcoholemia: entre $1.135.500 y $2.725.200.
    • Circular con la VTV vencida: entre $681.300 y $2.271.000.
    • Conducir sin la edad reglamentaria: entre $681.300 y $2.271.000.
    • Manejar sin licencia habilitante: entre $681.300 y $2.271.000.
    • Circular sin la documentación obligatoria: entre $113.550 y $227.100.
    • Circular sin seguro obligatorio: entre $681.300 y $2.271.000.
    • Circular sin el comprobante del seguro: entre $113.550 y $227.100.
    • Circular con exceso de ocupantes: entre $113.550 y $227.100.

    Aunque el incremento aplicado para este bimestre es menor al registrado en la actualización anterior, la nueva escala ya se encuentra vigente y deberá ser tenida en cuenta por todos los conductores que circulen por las rutas y calles de San Nicolás y del resto de la provincia de Buenos Aires.

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