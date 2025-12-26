San Nicolás: Finalizó la restauración de la grúa Ganz, patrimonio industrial del Puerto

Concluyó la última etapa de la puesta en valor de la grúa Ganz, una pieza histórica que forma parte de la identidad del Puerto San Nicolás.

Con la finalización de los trabajos de restauración el pasado 25 de diciembre, la grúa Ganz del Puerto San Nicolás recuperó su esplendor original y reafirmó su valor simbólico. La intervención puso en valor una pieza clave del patrimonio industrial, profundamente ligada a la historia productiva, laboral y comunitaria de la ciudad.

La grúa Ganz es uno de los íconos más reconocibles del Puerto San Nicolás. Fue instalada en la década del sesenta, luego de la construcción del muelle sur, y durante años cumplió un rol central en las tareas de carga y descarga que impulsaron el crecimiento portuario y regional.

De origen húngaro y con una capacidad operativa de hasta 20 toneladas, la estructura trabajó con carbón, mineral de hierro y fertilizantes, acompañando el desarrollo industrial a la vera del río Paraná y consolidando al puerto como un engranaje estratégico de la economía local.

Los trabajos de renovación permitieron recuperar una pieza histórica que, con el avance del tiempo y las nuevas tecnologías, había quedado fuera de servicio. Lejos de desaparecer, la grúa se transformó en un emblema patrimonial que hoy forma parte de la identidad del puerto y de San Nicolás.

Desde el Puerto San Nicolás destacaron el valor simbólico de la restauración: señalaron que la Ganz representa memoria, esfuerzo colectivo y proyección a futuro, y que su renovación refleja la importancia de honrar el camino recorrido mientras se construyen nuevos horizontes.

Patrimonio industrial y atractivo cultural del puerto

La decisión de preservar la Ganz 3 como patrimonio industrial fue clave para mantener viva una parte esencial de la historia portuaria. Actualmente, la grúa se encuentra renovada y visible desde el acceso principal, convirtiéndose en un punto de referencia urbano.

Además, integra las visitas institucionales y educativas que reciben estudiantes, autoridades y delegaciones, permitiendo conocer cómo se forjó el presente productivo de la ciudad. Así, la estructura que simbolizó la fuerza del trabajo portuario hoy une pasado, presente y futuro.