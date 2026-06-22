Desempleo en San Nicolás y Villa Constitución: expectativa por un nuevo informe del Indec

San Nicolás y Villa Constitución (SN-VC) conforman uno de los 31 aglomerados urbanos que el organismo releva a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este lunes el informe de Mercado de Trabajo correspondiente al primer trimestre de 2026, un relevamiento esperado con especial atención en San Nicolás y Villa Constitución, donde la pérdida de empleo industrial y la desaceleración de la actividad económica mantienen en alerta a trabajadores, empresas y dirigentes locales.

San Nicolás: El Patio de los Murales Jaly Vázquez, una joya del arte cerámico que ya se puede visitar

El último dato disponible para el aglomerado urbano San Nicolás-Villa Constitución corresponde al cuarto trimestre de 2025 y mostró una tasa de desocupación del 9,4%, una cifra que se ubicó muy por encima del promedio nacional, que en el mismo período alcanzó el 7,5%.

Además, ese porcentaje representó el tercer peor registro de los últimos diez años para la región. Solo fue superado por los índices observados en el primer trimestre de 2019, cuando el desempleo alcanzó el 11,7%, y en igual período de 2020, con un 11,5%.

La situación genera preocupación debido a que la tendencia de los últimos años muestra un progresivo deterioro del mercado laboral local, especialmente vinculado a la crisis que atraviesan sectores industriales estratégicos como la siderurgia y la metalurgia, actividades que históricamente fueron motores económicos de ambas ciudades.

La caída de la actividad industrial impacta en el empleo

El complejo industrial de la región viene enfrentando una fuerte desaceleración productiva desde hace varios años. Las restricciones en la demanda, la menor actividad de las grandes plantas siderúrgicas y las dificultades que atraviesan numerosas pequeñas y medianas empresas metalúrgicas repercuten directamente sobre el nivel de empleo.

Los especialistas advierten que la destrucción de puestos de trabajo industriales suele tener efectos más profundos que en otros sectores debido a la calidad de los empleos perdidos, los salarios asociados y la capacidad de generar actividad económica indirecta.

En este contexto, el nuevo informe del Indec será clave para determinar si durante los primeros meses de 2026 la situación continuó agravándose o si comenzó a observarse algún signo de recuperación.

La serie histórica muestra que el desempleo en el aglomerado registró el 8,4% en 2016, bajó al 6,6% en 2017 y al 6,4% en 2018, para luego escalar al 11,7% en 2019 y mantenerse en niveles elevados durante los años siguientes, con altibajos que nunca lograron consolidar una recuperación sostenida.

Qué muestran los indicadores nacionales sobre el mercado laboral

A nivel nacional, el último informe difundido por el organismo estadístico reflejó un aumento de la presión sobre el mercado laboral. La cantidad de personas que buscan empleo, ya sea porque están desempleadas o porque intentan complementar sus ingresos con otra ocupación, alcanzó el 30% de la población económicamente activa.

Uno de los segmentos más afectados continúa siendo el de los jóvenes. Entre las mujeres de 14 a 29 años, la tasa de desocupación trepó del 13,8% al 16,8% en apenas un año. Entre los varones de la misma franja etaria también se observó un fuerte incremento, pasando del 12,5% al 16,2%.

Asimismo, la tasa de empleo mostró una caída interanual mientras que la actividad económica se mantuvo prácticamente estancada, un fenómeno que refleja una menor generación de puestos laborales en comparación con la cantidad de personas que buscan insertarse en el mercado.

Con estos antecedentes, la publicación del nuevo informe del Indec permitirá conocer si San Nicolás y Villa Constitución continúan entre las regiones más castigadas por la pérdida de empleo o si comenzaron a aparecer señales de alivio para uno de los principales problemas económicos y sociales que enfrenta la zona.