lunes 22 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • UP3 San Nicolás: estudiantes privados de libertad participaron del acto por el Día de la Bandera

    En la UP3 de San Nicolás, alumnos de primaria y secundaria participaron de actos por el Día de la Bandera con fuerte contenido educativo e institucional.

    22 de junio de 2026 - 17:20
    Personas privadas de la libertad que cursan estudios primarios y secundarios en la UP3 de San Nicolás participaron de los actos conmemorativos por el Día de la Bandera Nacional, realizados en el sector escuela del establecimiento.

    Personas privadas de la libertad que cursan estudios primarios y secundarios en la UP3 de San Nicolás participaron de los actos conmemorativos por el Día de la Bandera Nacional, realizados en el sector escuela del establecimiento.

    Opinando San Nicolás

    Personas privadas de la libertad que cursan estudios en la Unidad Penitenciaria N° 3 de San Nicolás participaron de las actividades conmemorativas por el Día de la Bandera, desarrolladas en el sector escuela del establecimiento, en el marco de propuestas educativas orientadas a la formación y la inclusión sociocultural.

    Lee además
    San Nicolás y Villa Constitución (SN-VC) conforman uno de los 31 aglomerados urbanos que el organismo releva a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). 

    Desempleo en San Nicolás y Villa Constitución: expectativa por un nuevo informe del Indec
    Con la conformación del jurado popular comenzó en los Tribunales de San Nicolás el debate oral y público contra Marisel Pili Solís, acusada de asesinar a su expareja, el ciudadano uruguayo Marcel Xavier González, en un establecimiento rural de San Pedro a mediados de 2024.

    San Pedro: Comenzó el juicio por jurados por el crimen de Marcel González en San Nicolás

    Acto por el Día de la Bandera en la UP3 de San Nicolás

    En el sector escuela de la Unidad Penitenciaria N° 3 se llevaron adelante los actos conmemorativos por el Día de la Bandera Nacional. La jornada estuvo enmarcada en las actividades educativas habituales del establecimiento y contó con la participación de autoridades, docentes y estudiantes de distintos niveles.

    Participación de estudiantes de primaria y secundaria

    Durante la actividad participaron 70 alumnos de la Escuela de Educación Primaria para Adultos (EEPA) N° 701 “Paulo Freire” y 57 estudiantes del Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS) N° 457 “Esperanza”. El encuentro se centró en la reflexión sobre el significado de la fecha patria y los valores asociados a la bandera como símbolo de identidad y unidad nacional.

    Propuesta educativa e inclusión en contexto de encierro

    El acto del nivel primario incluyó el ingreso de las banderas de ceremonia y la tradicional promesa de lealtad a la Bandera Nacional por parte de los estudiantes. Luego, las autoridades educativas brindaron palabras alusivas. Desde la institución destacaron que estas iniciativas forman parte de un trabajo sostenido orientado a fortalecer los procesos educativos y promover la inclusión sociocultural dentro de la unidad.

    Temas
    Seguí leyendo

    Desempleo en San Nicolás y Villa Constitución: expectativa por un nuevo informe del Indec

    San Pedro: Comenzó el juicio por jurados por el crimen de Marcel González en San Nicolás

    San Nicolás: El Patio de los Murales Jaly Vázquez, una joya del arte cerámico que ya se puede visitar

    San Nicolás: Veraz y salarios bajos dejan afuera a miles de solicitantes de crédito

    San Nicolás: incautan droga por más de $400 millones y crece el combate al narcomenudeo

    San Nicolás: La Escuela de Arte celebrará una peña cultural con talleres, música y un gran guiso de lentejas

    Básquetbol: el oriundo de San Nicolás José Defelippo seguirá en Ferro y jugará la Champions League de América

    Cáritas San Nicolás alertó por el aumento de personas en situación de calle y la demanda de ayuda

    TC2000 y Top Race regresan a San Nicolás con un fin de semana de máxima velocidad

    San Nicolás: Juampi Castet logró el bronce en el Mundial de Bulgaria y dejó a la ciudad en lo más alto

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    San Nicolás y Villa Constitución (SN-VC) conforman uno de los 31 aglomerados urbanos que el organismo releva a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). 

    Desempleo en San Nicolás y Villa Constitución: expectativa por un nuevo informe del Indec

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Lionel Scaloni, el DT de la Selección Argentina brindó una conferencia de prensa tras el triunfo de este lunes frente a Austria por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026.

    "Ha vuelto el equipo": la frase con la que Scaloni resumió el triunfo de la Selección Argentina contra Austria
    El astro argentino, Lionel Messi, disputa su sexto Mundial (Foto: Reuters).

    Una vida de récords: todas las marcas que rompió Messi en la historia de los mundiales

    Personas privadas de la libertad que cursan estudios primarios y secundarios en la UP3 de San Nicolás participaron de los actos conmemorativos por el Día de la Bandera Nacional, realizados en el sector escuela del establecimiento.

    UP3 San Nicolás: estudiantes privados de libertad participaron del acto por el Día de la Bandera

    El convicto desde la cárcel de Marcos Paz lideraba la distribución de drogas en ciudades bonaerenses.

    Un convicto lideraba la distribución de drogas desde la cárcel de Marcos Paz y con complicidad de una Policía

    La Dirección de Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad, llevó a cabo diversos operativos de control vehicular durante este fin de semana en diferentes puntos de la ciudad, los cuales arrojaron como resultado el secuestro de varios rodados por infracciones a las normas vigentes.

    Operativos de tránsito en San Pedro: secuestraron siete motos y retuvieron un auto por alcoholemia positiva