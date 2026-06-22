UP3 San Nicolás: estudiantes privados de libertad participaron del acto por el Día de la Bandera

Personas privadas de la libertad que cursan estudios primarios y secundarios en la UP3 de San Nicolás participaron de los actos conmemorativos por el Día de la Bandera Nacional, realizados en el sector escuela del establecimiento. Opinando San Nicolás

Personas privadas de la libertad que cursan estudios en la Unidad Penitenciaria N° 3 de San Nicolás participaron de las actividades conmemorativas por el Día de la Bandera, desarrolladas en el sector escuela del establecimiento, en el marco de propuestas educativas orientadas a la formación y la inclusión sociocultural.

Acto por el Día de la Bandera en la UP3 de San Nicolás En el sector escuela de la Unidad Penitenciaria N° 3 se llevaron adelante los actos conmemorativos por el Día de la Bandera Nacional. La jornada estuvo enmarcada en las actividades educativas habituales del establecimiento y contó con la participación de autoridades, docentes y estudiantes de distintos niveles.

Participación de estudiantes de primaria y secundaria Durante la actividad participaron 70 alumnos de la Escuela de Educación Primaria para Adultos (EEPA) N° 701 “Paulo Freire” y 57 estudiantes del Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS) N° 457 “Esperanza”. El encuentro se centró en la reflexión sobre el significado de la fecha patria y los valores asociados a la bandera como símbolo de identidad y unidad nacional.

Propuesta educativa e inclusión en contexto de encierro El acto del nivel primario incluyó el ingreso de las banderas de ceremonia y la tradicional promesa de lealtad a la Bandera Nacional por parte de los estudiantes. Luego, las autoridades educativas brindaron palabras alusivas. Desde la institución destacaron que estas iniciativas forman parte de un trabajo sostenido orientado a fortalecer los procesos educativos y promover la inclusión sociocultural dentro de la unidad.

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