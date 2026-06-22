UP3 San Nicolás: estudiantes privados de libertad participaron del acto por el Día de la Bandera

Personas privadas de la libertad que cursan estudios en la Unidad Penitenciaria N° 3 de San Nicolás participaron de las actividades conmemorativas por el Día de la Bandera, desarrolladas en el sector escuela del establecimiento, en el marco de propuestas educativas orientadas a la formación y la inclusión sociocultural.
Acto por el Día de la Bandera en la UP3 de San Nicolás
En el sector escuela de la Unidad Penitenciaria N° 3 se llevaron adelante los actos conmemorativos por el Día de la Bandera Nacional. La jornada estuvo enmarcada en las actividades educativas habituales del establecimiento y contó con la participación de autoridades, docentes y estudiantes de distintos niveles.
Participación de estudiantes de primaria y secundaria
Durante la actividad participaron 70 alumnos de la Escuela de Educación Primaria para Adultos (EEPA) N° 701 “Paulo Freire” y 57 estudiantes del Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS) N° 457 “Esperanza”. El encuentro se centró en la reflexión sobre el significado de la fecha patria y los valores asociados a la bandera como símbolo de identidad y unidad nacional.
Propuesta educativa e inclusión en contexto de encierro
El acto del nivel primario incluyó el ingreso de las banderas de ceremonia y la tradicional promesa de lealtad a la Bandera Nacional por parte de los estudiantes. Luego, las autoridades educativas brindaron palabras alusivas. Desde la institución destacaron que estas iniciativas forman parte de un trabajo sostenido orientado a fortalecer los procesos educativos y promover la inclusión sociocultural dentro de la unidad.