San Nicolás: Jornada gratuita de vacunación y asesoramiento de PAMI y ANSES en Barrio Mitre y Alto Verde

Realizarán una jornada gratuita con vacunas y asesoramiento para personas mayores en Barrio Mitre y Alto Verde.

Una jornada de salud y asesoramiento destinada a personas mayores se realizará este martes desde las 10:00 horas en dos puntos de la ciudad de San Nicolás , con el objetivo de facilitar el acceso a vacunas gratuitas y trámites previsionales. La actividad está dirigida a afiliados de PAMI y contará con atención de ANSES.

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Durante la actividad se aplicarán de manera gratuita las vacunas antigripal y contra la neumonía, destinadas exclusivamente a afiliados y afiliadas de PAMI. La iniciativa busca reforzar la prevención en personas mayores, uno de los grupos de mayor riesgo ante enfermedades respiratorias estacionales.

Desde la organización destacaron la importancia de acercar este tipo de prestaciones a los barrios, evitando traslados innecesarios y garantizando el acceso equitativo a la salud pública preventiva.

Además del esquema de vacunación, personal de ANSES brindará asesoramiento integral para jubilados, pensionados y afiliados en general. Se podrán realizar consultas vinculadas a trámites previsionales, actualización de datos y gestiones habituales ante el organismo.

La presencia de equipos técnicos permitirá resolver inquietudes en el momento, agilizando procedimientos que muchas veces requieren turnos o traslados a oficinas centrales.

Dónde y a qué hora se realiza la jornada en Barrio Mitre y Alto Verde

La jornada comenzará a las 10:00 horas y se desarrollará simultáneamente en dos centros de jubilados de la ciudad. En Barrio Mitre será en el Centro de Jubilados “Sueños Cumplidos”, ubicado en Tucumán 212, mientras que en Barrio Alto Verde tendrá lugar en el Centro de Jubilados “Un Lugar para Crecer Anexo”, en Avenida Illia 570.

Desde la organización invitaron a jubilados, pensionados y afiliados de PAMI a acercarse con su DNI y credencial para acceder a los servicios de manera gratuita, en el marco de una política de cercanía territorial en salud y gestión previsional.