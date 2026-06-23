San Nicolás–Villa Constitución registra la mayor desocupación del país, según datos del Indec

El aglomerado urbano San Nicolás–Villa Constitución encabeza el ranking nacional de desempleo con un 10,4% en el primer trimestre de 2026, según el Indec. La cifra supera ampliamente la media nacional y ubica a la región como la de mayor impacto laboral entre las 31 áreas urbanas relevadas.
Desempleo récord en San Nicolás–Villa Constitución
El informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) ubicó al aglomerado San Nicolás–Villa Constitución como el de mayor tasa de desocupación del país, con un 10,4%, equivalente a unas 9 mil personas sin trabajo formal sobre una población económicamente activa de 88 mil.
El dato no solo se ubica 2,6 puntos por encima de la media nacional del 7,8%, sino que también supera a todos los demás conglomerados urbanos incluidos en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
Comparación con otros aglomerados urbanos del país
Detrás de San Nicolás–Villa Constitución aparecen Bahía Blanca–Cerri con 10,1% y los partidos del Gran Buenos Aires con 9,7%, junto a Gran Resistencia con el mismo porcentaje. Luego se ubican Mar del Plata (9,3%), Gran Córdoba (8,8%) y otros centros urbanos con valores inferiores.
En el extremo opuesto del ranking, ciudades como Santiago del Estero–La Banda (0,7%), Viedma–Carmen de Patagones (2,1%) y Gran San Luis (2,7%) registran las tasas más bajas de desocupación del país.
Un nivel entre los más altos de la última década
Más allá del ranking actual, el 10,4% registrado en el primer trimestre de 2026 también representa la tercera peor marca de la última década para el aglomerado San Nicolás–Villa Constitución.
Solo fue superado por el 11,7% registrado en el primer trimestre de 2019 y el 11,5% del mismo período en 2020, lo que refleja un deterioro sostenido en los niveles de empleo en la región en distintos ciclos económicos recientes.