San Nicolás–Villa Constitución registra la mayor desocupación del país, según datos del Indec

El aglomerado San Nicolás–Villa Constitución encabeza el ranking nacional de desocupación con un 10,4%, según el último informe del Indec. La cifra supera en 2,6 puntos la media nacional y se ubica como la peor entre las 31 regiones relevadas, además de marcar uno de los niveles más altos para un inicio de año en la última década.

El aglomerado urbano San Nicolás –Villa Constitución encabeza el ranking nacional de desempleo con un 10,4% en el primer trimestre de 2026, según el Indec. La cifra supera ampliamente la media nacional y ubica a la región como la de mayor impacto laboral entre las 31 áreas urbanas relevadas.

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El informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) ubicó al aglomerado San Nicolás–Villa Constitución como el de mayor tasa de desocupación del país, con un 10,4%, equivalente a unas 9 mil personas sin trabajo formal sobre una población económicamente activa de 88 mil.

El dato no solo se ubica 2,6 puntos por encima de la media nacional del 7,8%, sino que también supera a todos los demás conglomerados urbanos incluidos en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Detrás de San Nicolás–Villa Constitución aparecen Bahía Blanca–Cerri con 10,1% y los partidos del Gran Buenos Aires con 9,7%, junto a Gran Resistencia con el mismo porcentaje. Luego se ubican Mar del Plata (9,3%), Gran Córdoba (8,8%) y otros centros urbanos con valores inferiores.

En el extremo opuesto del ranking, ciudades como Santiago del Estero–La Banda (0,7%), Viedma–Carmen de Patagones (2,1%) y Gran San Luis (2,7%) registran las tasas más bajas de desocupación del país.

Un nivel entre los más altos de la última década

Más allá del ranking actual, el 10,4% registrado en el primer trimestre de 2026 también representa la tercera peor marca de la última década para el aglomerado San Nicolás–Villa Constitución.

Solo fue superado por el 11,7% registrado en el primer trimestre de 2019 y el 11,5% del mismo período en 2020, lo que refleja un deterioro sostenido en los niveles de empleo en la región en distintos ciclos económicos recientes.