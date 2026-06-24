Día del Padre en San Nicolás: ticket promedio de $50.000 y leve caída de ventas

El Día del Padre dejó en San Nicolás un balance de consumo moderado, con un ticket promedio de $50.000 en indumentaria y una caída del 0,3% en las ventas minoristas. El comportamiento estuvo marcado por promociones y compras cuidadas, en línea con la tendencia nacional de enfriamiento del consumo.
Caída leve en las ventas minoristas del Día del Padre
Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas por el Día del Padre 2026 retrocedieron un 0,3% interanual a precios constantes. El relevamiento, realizado entre el 19 y 20 de junio, abarcó 189 comercios del país y reflejó un escenario de consumo contenido, donde las promociones no lograron revertir la cautela generalizada.
En este contexto, el desempeño comercial volvió a ubicarse en terreno negativo por cuarto año consecutivo, consolidando una tendencia de debilidad en fechas clave para el sector.
San Nicolás: ticket promedio y consumo en indumentaria
En el orden local, el presidente de la Federación de Comercio e Industria, Andrés Bockl, informó que el ticket promedio en San Nicolás fue de $50.000 en el rubro indumentaria, un 37% por debajo del promedio nacional.
“El balance fue bajo, con ventas concentradas en productos económicos y promociones”, explicó el dirigente, quien además destacó que hubo movimiento, aunque sin el impacto de años anteriores.
Consumo moderado y expectativas para el invierno
A nivel nacional, el 38,1% de los comerciantes consultados calificó el impacto del Día del Padre como moderado, mientras que un 36,5% lo consideró insuficiente para mejorar el escenario general de ventas.
De cara a la temporada invernal, Bockl advirtió que las perspectivas son “positivas pero con mucha cautela”, debido a la caída del poder adquisitivo y el enfriamiento del consumo, factores que continúan condicionando la actividad comercial.