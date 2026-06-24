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    • Día del Padre en San Nicolás: ticket promedio de $50.000 y leve caída de ventas

    El comercio en San Nicolás registró una baja del 0,3% según CAME. Predominaron promociones y consumo moderado en un contexto de cautela.

    24 de junio de 2026 - 10:02
    Las ventas por el Día del Padre 2026 cayeron 0,3% frente a la misma fecha del año pasado, medidas a precios constantes, con más del 80% de los comercios realizando promociones especiales.&nbsp;

    Las ventas por el Día del Padre 2026 cayeron 0,3% frente a la misma fecha del año pasado, medidas a precios constantes, con más del 80% de los comercios realizando promociones especiales. 

    Perfil

    El Día del Padre dejó en San Nicolás un balance de consumo moderado, con un ticket promedio de $50.000 en indumentaria y una caída del 0,3% en las ventas minoristas. El comportamiento estuvo marcado por promociones y compras cuidadas, en línea con la tendencia nacional de enfriamiento del consumo.

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    Caída leve en las ventas minoristas del Día del Padre

    Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas por el Día del Padre 2026 retrocedieron un 0,3% interanual a precios constantes. El relevamiento, realizado entre el 19 y 20 de junio, abarcó 189 comercios del país y reflejó un escenario de consumo contenido, donde las promociones no lograron revertir la cautela generalizada.

    En este contexto, el desempeño comercial volvió a ubicarse en terreno negativo por cuarto año consecutivo, consolidando una tendencia de debilidad en fechas clave para el sector.

    San Nicolás: ticket promedio y consumo en indumentaria

    En el orden local, el presidente de la Federación de Comercio e Industria, Andrés Bockl, informó que el ticket promedio en San Nicolás fue de $50.000 en el rubro indumentaria, un 37% por debajo del promedio nacional.

    “El balance fue bajo, con ventas concentradas en productos económicos y promociones”, explicó el dirigente, quien además destacó que hubo movimiento, aunque sin el impacto de años anteriores.

    Consumo moderado y expectativas para el invierno

    A nivel nacional, el 38,1% de los comerciantes consultados calificó el impacto del Día del Padre como moderado, mientras que un 36,5% lo consideró insuficiente para mejorar el escenario general de ventas.

    De cara a la temporada invernal, Bockl advirtió que las perspectivas son “positivas pero con mucha cautela”, debido a la caída del poder adquisitivo y el enfriamiento del consumo, factores que continúan condicionando la actividad comercial.

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