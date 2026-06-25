Ruta 188: Cuatro oferentes quedaron fuera y seis continúan en carrera por la futura concesión

El proceso licitatorio impulsado por el Gobierno nacional para adjudicar la nueva concesión de distintos corredores viales, entre los que está la Ruta 188, continúa avanzando y ya registra definiciones importantes para carreteras estratégicas del norte bonaerense.

En el marco de la denominada Red Federal de Concesiones, la administración nacional lleva adelante la licitación del denominado “Tramo Portuario Sur”, un corredor vial que incluye diversos segmentos de rutas nacionales, entre ellos la ruta Nº 188 en el tramo que cruza el distrito pergaminense. La importancia de esta vía radica en que constituye uno de los principales canales de comunicación terrestre para el norte de la provincia de Buenos Aires, conectando localidades, centros productivos y corredores logísticos de relevancia para la economía nacional.

Tal como se había informado oportunamente, el pasado 11 de mayo se realizaron las aperturas de sobres con las propuestas presentadas por las empresas interesadas en asumir la concesión. Desde entonces, la documentación fue analizada por una comisión evaluadora encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los pliegos licitatorios.

Tras varias semanas de trabajo, el organismo evaluador adoptó las primeras definiciones y resolvió descartar cuatro de las diez ofertas que habían sido presentadas inicialmente; de esta manera, seis grupos empresarios continúan en competencia y serán los que disputen la adjudicación final de un corredor vial que tendrá incidencia directa sobre miles de usuarios que circulan diariamente por la ruta nacional Nº 188.

Según trascendió, las propuestas que quedaron fuera del proceso corresponden a las distintas uniones transitorias de empresas que no lograron superar la instancia técnica y administrativa. Las observaciones realizadas por la comisión estarían vinculadas a la ausencia de diferente documentación exigida por los pliegos o al incumplimiento de determinados requisitos legales y técnicos indispensables para continuar en carrera.

Menos empresas a partir de ahora

La exclusión de estas ofertas redujo significativamente el universo de competidores y dejó en pie a seis propuestas empresarias que ahora serán evaluadas en profundidad antes de la definición final. De ese grupo surgirá la firma o consorcio que tendrá a su cargo la operación, el mantenimiento y las eventuales obras que se ejecuten en el corredor concesionado durante los próximos años.

La noticia genera especial interés en Pergamino debido a la relevancia que posee la ruta nacional Nº 188 para la vida económica y social de la región. La traza atraviesa el Partido de este a oeste y constituye una vía esencial para el traslado de granos, insumos, maquinaria agrícola, mercaderías y productos industriales provenientes de una de las zonas más productivas de la Argentina.

Una ruta clave

Además del transporte de cargas, la ruta es utilizada diariamente por miles de automovilistas, trabajadores, estudiantes y transportistas que se desplazan entre Pergamino y distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, así como también hacia provincias vecinas. Por esa razón, cualquier decisión relacionada con su administración, mantenimiento o desarrollo de infraestructura genera expectativa entre usuarios y sectores productivos.

Durante los últimos años, el estado de la ruta Nº 188 ha sido motivo de reiterados reclamos por parte de entidades rurales, cámaras empresarias, transportistas y vecinos, quienes han planteado la necesidad de contar con mayores inversiones destinadas a mejorar la seguridad vial, la señalización, la iluminación y la conservación de la calzada.

Futura concesión

En este contexto, la futura concesión es observada como una oportunidad para impulsar obras y tareas de mantenimiento que permitan optimizar las condiciones de circulación en uno de los corredores más transitados del norte bonaerense. La expectativa está puesta en que el nuevo esquema garantice intervenciones permanentes y una gestión que contribuya a reducir riesgos para los usuarios.

Mientras la comisión evaluadora avanza con el análisis de las seis ofertas que continúan en competencia, se aguarda que en los próximos días el Gobierno nacional comunique oficialmente cuál será la propuesta seleccionada. La decisión tendrá un impacto directo sobre el futuro de la ruta nacional Nº 188 y, particularmente, sobre el tramo que atraviesa el Partido de Pergamino, una vía estratégica para la producción, el transporte y el desarrollo de toda la región.